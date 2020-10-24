Студентку из Франции приговорили к условному сроку из-за комментария в сети. В нем девушка оправдывала убийство учителя Самуэля Пети из-за карикатуры и поддерживала родных убийцы.

Во время судебного заседания девушка попросила прощения и признала, что совершила ошибку. Об этом говорится в сообщении L'Est Republicain.

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Студентка рассказала, что писала комментарий под впечатлением от критического видео отца одного из учеников Пети, который возмущался, что на уроках показывают карикатуры на пророка Мухаммеда.

Я против того, что написала. Я не хотела подстрекать других людей к ненависти... Когда я поняла свою ошибку, то самостоятельно все удалила. Я не знаю, что со мной произошло. Меня так не воспитывали,

– призналась девушка.

Правоохранители изъяли и исследовали компьютер и смартфон студентки, однако не обнаружили никаких связей с террористами. Прокуроры выразили надежду, что у девушки был момент безумия.

Суд также обязал студентку за свои деньги пройти курс гражданского поведения, на котором расскажут о ценностях французского общества.

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