Во Франции 17 ноября люди устроили протесты. Французы возмутились, что власти хотят запретить распространять фото, где видны лица правоохранителей.

Митинги устроили в Париже и других городах. Об этом сообщает Le Figaro.

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Перед Национальной ассамблеей в Париже собрались несколько сотен человек. В частности, профсоюзы, СМИ и правозащитники. Однако позже протесты переросли в столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В Тулузе на улицы вышли около 1300 человек. Было много участников движения "желтых жилетов". Против них применили слезоточивый газ.

В других городах также проходили протесты, однако без инцидентов. Например, в Лионе, Марселе, Гренболе.

В чем дело

Французы протестуют против законопроекта, который запрещает распространять фото с правоохранителями, если их можно узнать. Авторы проекта убеждают, что распространение фото создают риски для "физической и психической неприкосновенности" правоохранителей.

Однако французы отмечают, что закон будет препятствовать людям, в частности, журналистам снимать действия полиции во время протестов. Также из-за запрета нельзя будет контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен подчеркивал, что не будут запрещать снимать полицию во время исполнения обязанностей. Однако, по его словам, в СМИ и соцсетях лица правоохранителей нужно будет размыть.

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[ THREAD VIDÉO ] #GiletsJaunes et #LoiSecuriteGlobale - Pour l'anniversaire des "gilets jaunes", les #BRAVM se préparent gare #Montparnasse. Un cortège est annoncé jusqu'à l'Assemblée où doivent manifester les opposants à la #PPLSecuriteGlobale à 18h pic.twitter.com/djRh8MOcyb — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020