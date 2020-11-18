Во Франции хотят запретить распространять фото с полицией: люди вышли на протест – видео
Во Франции 17 ноября люди устроили протесты. Французы возмутились, что власти хотят запретить распространять фото, где видны лица правоохранителей.
Митинги устроили в Париже и других городах. Об этом сообщает Le Figaro.
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Перед Национальной ассамблеей в Париже собрались несколько сотен человек. В частности, профсоюзы, СМИ и правозащитники. Однако позже протесты переросли в столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
В Тулузе на улицы вышли около 1300 человек. Было много участников движения "желтых жилетов". Против них применили слезоточивый газ.
В других городах также проходили протесты, однако без инцидентов. Например, в Лионе, Марселе, Гренболе.
В чем дело
- Французы протестуют против законопроекта, который запрещает распространять фото с правоохранителями, если их можно узнать. Авторы проекта убеждают, что распространение фото создают риски для "физической и психической неприкосновенности" правоохранителей.
- Однако французы отмечают, что закон будет препятствовать людям, в частности, журналистам снимать действия полиции во время протестов. Также из-за запрета нельзя будет контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.
- Министр внутренних дел Жераль Дарманен подчеркивал, что не будут запрещать снимать полицию во время исполнения обязанностей. Однако, по его словам, в СМИ и соцсетях лица правоохранителей нужно будет размыть.
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