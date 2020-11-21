Крупные французские владельцы розничной торговли и онлайн-магазины договорились отложить акции распродажи в Черную пятницу на неделю. Она была запланирована на 27 ноября.

Черную пятницу перенесли для обеспечения здоровья французов. Об этом сообщили на сайте Le Parisien.

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В условиях максимальной безопасности

В совместном заявлении компаний и Министерства экономики Франции говорится, что единодушное соглашение о переносе на 4 декабря заключили для того, чтобы разрешить быстрое повторное открытие магазинов в условиях максимальной безопасности для здоровья.

Мы на правильном пути, чтобы рассмотреть возможность повторного открытия примерно 1 декабря,

– заверил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Отсрочка будет действовать только при условии возобновления работы магазинов 4 декабря.

Отметим! Ранее министр здравоохранения Франции заявил, что страна прошла пик второй волны и взяла эпидемию под контроль. В то же время он призвал пока не ослаблять бдительности.

Новый протокол

Правительство разрабатывает новый протокол, который может позволить открыть магазины. Согласно документу, предлагают:

увеличить площадь на человека до 8 квадратных метров;

считать мать с ребенком одним посетителем.

Также обязательным для торговых площадей более 400 квадратных метров станет подсчет клиентов. Магазины, возможно, смогут работать в воскресенье и в продленное время до конца января.

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