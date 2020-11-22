По всей Европе продолжают выявлять коронавирус на норковых фермах. Следующей страной, где нашли инфицированных животных, стала Франция.

Такую информацию отметили в министерстве сельского хозяйства Франции. Об этом сообщили на сайте Le Figaro.

Обратите внимание Держали над огнем: на Буковине издевательства над кошкой снимали на видео

Сколько животных уничтожат

Министерство распорядилось уничтожить 1000 животных на ферме Eure-et-Loir. Всю продукцию, которая связана с инфицированными норками на ферме, утилизируют.

Из четырех норковых ферм в стране:

на одной отсутствует вирус;

на двух последних проводят анализы, результаты которых ожидают в течение недели.

Если и там найдут норок с мутированным COVID-19, то их тоже уничтожат.

Отметим! В ВОЗ раскритиковали Данию за инициативу убийства животных, ведь коронавирус мутирует постоянно и пока нет никаких подтверждений, что его новая версия опасна.

Заражение норковых ферм в Европе: что известно