COVID-19 на норковых фермах: во Франции уничтожат тысячи животных
По всей Европе продолжают выявлять коронавирус на норковых фермах. Следующей страной, где нашли инфицированных животных, стала Франция.
Такую информацию отметили в министерстве сельского хозяйства Франции. Об этом сообщили на сайте Le Figaro.
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Сколько животных уничтожат
Министерство распорядилось уничтожить 1000 животных на ферме Eure-et-Loir. Всю продукцию, которая связана с инфицированными норками на ферме, утилизируют.
Из четырех норковых ферм в стране:
- на одной отсутствует вирус;
- на двух последних проводят анализы, результаты которых ожидают в течение недели.
Если и там найдут норок с мутированным COVID-19, то их тоже уничтожат.
Заражение норковых ферм в Европе: что известно
- В Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Всего должны умереть 15 миллионов зверьков. В результате скандала с уничтожением животных, министр сельского хозяйства и продовольствия страны Могенс Йенсен подал в отставку.
- Также зараженных коронавирусом норок обнаружили в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
- Сейчас ученые не могут спрогнозировать, является ли мутировавший коронавирус опаснее обычного.
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