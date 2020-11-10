Из-за коронавируса во Франции могут отменить празднование Рождества
Отказ от привычных празднований на Рождество может существенно повлиять на статистику больных коронавирусом и спасти Париж от масштабной вспышки COVID-19. Недавно один из ведущих медиков Парижа Жюльен Ленгле выразил обеспокоенность из-за того, что власть игнорирует ограничительные меры в преддверии новогодних праздников.
Врач убежден, что все традиционные массовые мероприятия, которые ранее проводили в Париже, должны быть отменены. Это может привести к большому приросту больных коронавирусом. Об этом Ленгле рассказал в эфире RMC Radio, сообщает BFM TV.
К теме Локдаун во Франции: десятки тысяч парижан убегают из города
По мнению Ленгле, рождественские и новогодние вечеринки, которые ежегодно проходят во Франции, несомненно станут "гигантским кластером, который может быть у истоков потенциальной новой третьей волны".
Какова ситуация с коронавирусом и карантином во Франции
- Сейчас больницы во Франции загружены на 85%, что составляет около 4 тысяч пациентов.
- Всего за последние 2 недели коронавирусом во Франции заболели 648 814 человек, умерло – 5969.
- После внедрения локдауна в стране достигли антирекорда в 86 852 больных в сутки. После этого статистика пошла на убыль.
- За сутки 9 ноября подтвердили инфицирование у 20 155 человек.
Как будут праздновать Рождество в мире в условиях пандемии
- Большинство стран мира готовятся к отмене массовых мероприятий на Новый год на общегосударственном уровне.
- Германия, Швеция и Италия уже официально заявили об отказе от Рождественских ярмарок и новогодних вечеринок.
- Чехия, Финляндия и страны Балтии пока не делали никаких заявлений относительно окончательных запретов. В то же время власть готовит своих граждан к жестким ограничениям, если уровень заболеваемости будет расти.
Поделиться новостью