Отказ от привычных празднований на Рождество может существенно повлиять на статистику больных коронавирусом и спасти Париж от масштабной вспышки COVID-19. Недавно один из ведущих медиков Парижа Жюльен Ленгле выразил обеспокоенность из-за того, что власть игнорирует ограничительные меры в преддверии новогодних праздников.

Врач убежден, что все традиционные массовые мероприятия, которые ранее проводили в Париже, должны быть отменены. Это может привести к большому приросту больных коронавирусом. Об этом Ленгле рассказал в эфире RMC Radio, сообщает BFM TV.

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По мнению Ленгле, рождественские и новогодние вечеринки, которые ежегодно проходят во Франции, несомненно станут "гигантским кластером, который может быть у истоков потенциальной новой третьей волны".

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Сейчас больницы во Франции загружены на 85%, что составляет около 4 тысяч пациентов.

Всего за последние 2 недели коронавирусом во Франции заболели 648 814 человек, умерло – 5969.

После внедрения локдауна в стране достигли антирекорда в 86 852 больных в сутки. После этого статистика пошла на убыль.

За сутки 9 ноября подтвердили инфицирование у 20 155 человек.

Обратите внимание! 30 октября Франция ввела общенациональный локдаун. До 1 декабря закрылись бары, рестораны и часть магазинов.

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