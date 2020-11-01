Во французском городе Монпелье 1 ноября произошла перестрелка. Сейчас известно об 1 пострадавшем. Его госпитализировали в местную больницу.

Детали перестрелки

Серия выстрелов прозвучала в районе Ла-Пайлад. Об этом говорится в сообщении France Blue.

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По данным полиции, перестрелка произошла между двумя преступными группировками, которые конкурируют между собой. Стреляли из пистолетов, однако на месте происшествия правоохранители также нашли гильзы от автоматического оружия.

Местные СМИ сообщают, что пострадавший, предположительно, тоже был причастен к перестрелке. Возможно, он входит в одну из группировок.

Мэр Монпелье Михаэль Делафосс уже прокомментировал перестрелку.

Я решительно осуждаю отвратительные действия тех, кто хочет навязать свой закон. Этому невероятному насилию никогда не будет места в нашем обществе, мы – едины,

– заявил Делафосс.

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Что говорит полиция

Местные правоохранители очень обеспокоены ситуацией в Монпелье. В профсоюзе местной полиции "Альянс 34" рассказали, что преступники уже не стесняются выяснять свои отношения среди бела дня в центральных кварталах.

Полицейские отметили: если не усилить работу правоохранительных органов, Монпелье может стать одним из самых криминальных городов Франции.