Во Франции в городе Антони неподалеку от Парижа вооруженный мужчина напал на прохожих. В результате инцидента 3 человека получили серьезные травмы.

В полиции уже исключили вероятность теракта. Об этом сообщает Figaro. Актуально Неизвестные атаковали мечеть во Франции: ворота протаранили на автомобиле Что еще известно о нападении Жертв в результате нападения, к счастью, нет.



Инцидент не несет криминального характера.



Правоохранители сообщили, что нападающий страдает от "серьезных психических расстройств" шизофренического типа.



Пострадавшие сейчас находятся в больнице.



Они получили удары ножом по спине, лопатках и туловищу. Обратите внимание! Осенью 2020 года Францию ​​всколыхнула череда терактов. В стране объявили повышенный уровень террористической безопасности. Президент Эммануэль Макрон объявил террористам войну. Подробнее читайте здесь.