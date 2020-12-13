Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих: есть пострадавшие
Во Франции в городе Антони неподалеку от Парижа вооруженный мужчина напал на прохожих. В результате инцидента 3 человека получили серьезные травмы.
В полиции уже исключили вероятность теракта. Об этом сообщает Figaro.
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Что еще известно о нападении
- Жертв в результате нападения, к счастью, нет.
- Инцидент не несет криминального характера.
- Правоохранители сообщили, что нападающий страдает от "серьезных психических расстройств" шизофренического типа.
- Пострадавшие сейчас находятся в больнице.
- Они получили удары ножом по спине, лопатках и туловищу.
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