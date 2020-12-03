Во Франции начали строительство катеров для Государственной пограничной службы Украины. Оно проходит в рамках договора между обеими странами по усилению морской безопасности.

Корпуса судов уже готовы на 30 – 50%. Об этом заявил Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

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В сообщении указано, что уже через 3 года украинские пограничники получат 20 катеров для охраны границы и противодействия диверсионно-разведывательным группам. В то же время 5 судов изготовят в Украине.

Обратите внимание! В конце 2019 года Украина и Франция подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей. Цена контракта составила 136,5 миллиона евро. Подробнее об этом – читайте здесь.

По данным пресс-службы, постройка катеров является важным шагом для обеспечения интересов Украины в Азово-Черноморском бассейне.

Стороны фактически переходят к практической работе по постройке катеров,

– сообщили в МВД.

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Весной 2021 года украинские эксперты отправятся в город Ле-Сабль-д'Олон, чтобы обеспечить непрерывную постройку катеров для пограничников.



Постройка катеров / Фото МВД

В МВД отметили, что сейчас Украина и Франция рассматривают возможность укомплектовать пограничные катера оборудованием и другими средствами, которые необходимы для охраны морских рубежей.

Также в пресс служба сообщили, что уже оговаривают вопрос об обучении технического персонала и команд катеров.