Катера для украинских пограничников: во Франции начали строительство
Во Франции начали строительство катеров для Государственной пограничной службы Украины. Оно проходит в рамках договора между обеими странами по усилению морской безопасности.
Корпуса судов уже готовы на 30 – 50%. Об этом заявил Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
Читайте также Дело Микитася: ВАКС арестовал чиновника МВД
В сообщении указано, что уже через 3 года украинские пограничники получат 20 катеров для охраны границы и противодействия диверсионно-разведывательным группам. В то же время 5 судов изготовят в Украине.
По данным пресс-службы, постройка катеров является важным шагом для обеспечения интересов Украины в Азово-Черноморском бассейне.
Стороны фактически переходят к практической работе по постройке катеров,
– сообщили в МВД.
К теме НАБУ закрыло дело о вилле Авакова в Италии
Весной 2021 года украинские эксперты отправятся в город Ле-Сабль-д'Олон, чтобы обеспечить непрерывную постройку катеров для пограничников.
Постройка катеров / Фото МВД
В МВД отметили, что сейчас Украина и Франция рассматривают возможность укомплектовать пограничные катера оборудованием и другими средствами, которые необходимы для охраны морских рубежей.
Также в пресс служба сообщили, что уже оговаривают вопрос об обучении технического персонала и команд катеров.
Поделиться новостью