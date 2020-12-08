Во Франции осудили российского хакера Винника: детали дела
Суд Франции признал российского хакера Александра Винника виновным в отмывании денег через биржу криптовалют. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
В то же время суд обязал россиянина заплатить штраф суммой в более 100 тысяч евро. Об этом сообщает AP.
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Адвокат Винника отметил, что суд снял с российского хакера часть обвинений, в частности о вымогательстве и причастности к преступной организации.
Россиянина обвиняли в создании программного обеспечения Locky. Соответствующая программа блокировала компьютеры, а за возобновление работы – требовала выкуп в криптовалюте Bitcoin,
– говорится в статье.
По информации издания, убытки от Locky составили 135 миллионов евро. Однако Александр Винник не признал вину, сейчас россиянин рассматривает со своими адвокатами возможность подачи апелляции.
Дело Александра Винника: кратко
- В июле 2017 года российского хакера Александра Винника арестовали в Греции по запросу США. Власти Соединенных Штатов обвиняют 41-летнего россиянина в организации отмывания нескольких миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e.
- 19 декабря 2019 года в Греции приняли решение об экстрадиции Винника во Францию, США и Россию.
- В январе 2020 года Верховный суд Греции отверг последнюю апелляцию адвокатов Винника на соответствующее решение – через несколько часов россиянина отправили на самолете в Париж.
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