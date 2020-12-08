Суд Франции признал российского хакера Александра Винника виновным в отмывании денег через биржу криптовалют. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

В то же время суд обязал россиянина заплатить штраф суммой в более 100 тысяч евро. Об этом сообщает AP.

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Адвокат Винника отметил, что суд снял с российского хакера часть обвинений, в частности о вымогательстве и причастности к преступной организации.

Россиянина обвиняли в создании программного обеспечения Locky. Соответствующая программа блокировала компьютеры, а за возобновление работы – требовала выкуп в криптовалюте Bitcoin,

– говорится в статье.

По информации издания, убытки от Locky составили 135 миллионов евро. Однако Александр Винник не признал вину, сейчас россиянин рассматривает со своими адвокатами возможность подачи апелляции.

Обратите внимание! Серия ответных атак на французский бизнес в период с 2016 по 2018 год привела к тому, что 20 жертв выплатили требования о выкупе в биткоинах.

Дело Александра Винника: кратко