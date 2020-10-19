Во Франции по резонансному делу об убийстве учителя задержали школьников, – СМИ
Следователи задержали сразу четырех учеников по делу об обезглавливании учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. В целом количество задержанных достигло 15-ти.
В Сорбонне проведут национальную траурную церемонию
Недавно под стражу попали еще 5 человек, из них 4 – еще школьники. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
К теме Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
21 октября в Сорбонне проведут национальную траурную церемонию, посвященную погибшему преподавателю. С семьей Пати встретился в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон.
Главное об убийстве Самюэля Пати:
- 18-летний мужчина чеченского происхождения 16 октября убил преподавателя истории и географии Самюэля Пати.
- Нападающий обезглавил свою жертву, впоследствии его застрелила полиция.
- Вероятной причиной преступления стало то, что Пати показывал на уроке карикатуры на пророка Мохаммеда.
- Убийца не учился в учебном заведении, где работал Пати. Перед нападением злоумышленник попросил указать на преподавателя.
- Нападавшим оказался Абдулак Анзоров. Он родился в Москве, однако в статусе беженца уже 12 лет проживал во Франции.