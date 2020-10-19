Следователи задержали сразу четырех учеников по делу об обезглавливании учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. В целом количество задержанных достигло 15-ти.

В Сорбонне проведут национальную траурную церемонию

Недавно под стражу попали еще 5 человек, из них 4 – еще школьники. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

К теме Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно

21 октября в Сорбонне проведут национальную траурную церемонию, посвященную погибшему преподавателю. С семьей Пати встретился в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон.

Обратите внимание! После убийства Пати из Франции могут выслать больше 230 радикальных исламистов. У них нет документов для проживания в стране.

Главное об убийстве Самюэля Пати: