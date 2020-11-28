Полицейские во Франции жестоко избили темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Инцидент произошел в столичной квартире, которая была студией мужчины. Причиной вроде бы стало то, что он был на улице без маски.

На избиение уже отреагировали власти страны. И высказались, что инцидент "недопустимый" и "позорный", сообщает BBC.

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Как происходило избиение

Жестокое избиение зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как 3 полицейских зашли в музыкальную студию продюсера. Они пытались задержать Мишеля Зеклера, однако начали внезапно его бить руками, ногами и дубинками.

В студии были и другие люди. Они выталкивали правоохранителей за дверь. За это полиция применила светошумовую и дымовую гранаты.

По словам Зеклера, его не только избивали, но и неоднократно оскорбляли из-за расовой вражды.

Камеры наблюдения зафиксировали избиение: видео

Начали расследование против полицейских

Сначала задержали Зеклера и обвинили его в насилии и сопротивлении аресту. Впоследствии прокуроры сняли обвинения и начали расследование против полицейских. Их уже допросили 27 ноября.

Правоохранителей временно отстранили от службы.

Как отреагировал президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон сразу после огласки инцидента заявил, что возмущен действиями полиции.

Это недопустимо, для нас всех это позор. Во Франции не должно быть насилия или жестокости, и неважно, кто его проявляет,

- написал он в твиттере.

Он добавил, что во Франции не могут мириться с ненавистью и расизмом. В стране срочно разработают меры, которые помогут восстановить доверие к полиции.

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Как объяснили инцидент в полиции

Там отметили, что офицеры пытались задержать продюсера из-за отсутствия маски. Однако тот якобы сам зашел в студию. Французские издания сообщили, что Зеклер подтвердил факт нарушения карантинных ограничений. Он действительно хотел зайти в студию, чтобы избежать штрафа.

Однако во Франции ситуации получила огласку, ведь считают, что Зеклер стал объектом "расистской атаки".