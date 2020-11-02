Во Франции прокомментировали действия Зеленского в ответ на решение КСУ
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку решимости Владимира Зеленского в преодолении кризиса относительно КСУ. Дмитрий Кулеба заверил французского коллегу, что правительство и президент делают все, чтобы защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с французским главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Кулеба рассказал Дриану о "разрушительных последствиях решения Конституционного Суда Украины" для антикоррупционных реформ. А также заверил французского дипломата, что президент и правительство "решительно настроены защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры и другие реформы".
В то же время Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает решимость, с которой президент Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации,
– говорится в сообщении МИД.
К слову, Кулеба также пригласил Дриана принять участие в работе Крымской платформы – международного формата, который консолидирует усилия международного сообщества по деоккупации Крыма, защиты прав человека в условиях временной российской оккупации.
Скандальное решение КСУ и законопроект Зеленского: основное
- 27 октября Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. То есть отменил систему э-декларирования.
- В ответ Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда. А также признать его решение о декларировании "ничтожным" и таким, что не имеет правовых последствий.
- В ЕС выразили обеспокоенность таким решением КСУ и предостерегли Украину от возвращения в прошлое.
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