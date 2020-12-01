Почти 50 тысяч человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против закона глобальной безопасности. Демонстрации состоялись также на улицах других французских городов.

По подсчетам организаторов, во всей Франции протестовали около полумиллиона людей. Мирная акция очень быстро переросла в погромы и столкновения с полицией. Больше об этом читайте в материале журналистов 24 канала.

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Что произошло

Демонстранты поджигали машины и забрасывали полицейских камнями и петардами. Правоохранители в ответ применяли:

слезоточивый газ;

светошумовые гранаты;

водометы.

Протестующие пытались возвести баррикады, однако безрезультатно. По данным министерства внутренних дел, задержали с полсотни демонстрантов и примерно 100 правоохранителей получили ранения.



Протесты во Франции / Фото EPA

Чем недовольна общественность

Больше всего митингующих возмутила статья нового закона, которая предусматривает санкции за публикацию материалов, помогающих идентифицировать правоохранителей. Полицейские профсоюзы, которые и продвигали спорную статью, утвердили, что распространение соответствующих фотографий нарушает физическую и психологическую неприкосновенность полицейских.

За нарушение закона предусматривается штраф в размере 45 тысяч евро или до 1 года тюрьмы.

Быть полицейским непросто, они постоянно находятся под огнем критики. Очень трудно не реагировать на провокации, но существует профессиональная этика и абсолютное большинство наших правоохранителей прекрасно выполняет свою работу даже в сложных условиях,

– отметил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Нарушение свободы слова

Общественность считает подобные решения – угрозой деятельности СМИ и свободы слова. Мол, отныне запрещается проверять, не превысила ли полиция свои полномочия во время задержания.



На улицы Парижа вышли протестующие / Фото Associated Press

Более того, недавно полицейские жестко избили темнокожего музыкального продюсера. Инцидент добавил аргументов против внедрения нового закона. С критикой столкнулось также положение, согласно которому журналисты должны заранее регистрироваться для освещения протестных акций.

28 ноября во Франции вспыхнули массовые протесты за законопроект "О глобальной безопасности". Больше об этом читайте здесь.

Главный редактор Le Monde Люк Броннер отметил: "Уже есть законы, которые защищают госслужащих и полицейских, и это правильно. Потому что полиция выполняет очень важную работу. Но здесь говорится об ограничениях граждан и журналистов фиксировать насилие со стороны правоохранителей, когда оно действительно случается".

Нападки на законную деятельность

Сейчас закон приняли в первом чтении. Оппозиция требует, чтобы президент Эмануэль Макрон отозвал документ. Накануне предложили создать комиссию для редактирования 24 статьи. Однако разгневанные парламентарии назвали это нападками на свою законную деятельность. Впрочем ожидается, что до конца 2020 года конфликт между полицией и СМИ разрешат.

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