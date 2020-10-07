Наводнения размыли кладбище во Франции возле границы. Тела погребенных людей унесло потоком воды в соседнюю Италию.

Во Франции прошел шторм Алекс, он размыл кладбище и больше 100 покойников унесло потоком воды за границу. Об этом сообщает The Sun.

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Шторм стал сильнейшим в регионе за 100 лет. Поскольку потоки воды унесли уже похороненных на кладбище людей, то это осложнило поиски тел людей, погибших во время наводнения.

Что известно о жертвах

Сначала считали, что погибли 12 человек. Но потом выяснили, что 5 тел из 12 найденных были вынесены водой с кладбища. То есть, в результате наводнения погибли 7 человек.

Продолжаются поиски еще 20 пропавших без вести.

Шторм уничтожил сотни жилых домов и размыл многие дороги. Сейчас продукты многим местным жителям доставляют на вертолетах.

Смотрите фото наводнения во Франции, которое размыло кладбище / Фото AFP и CNN

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