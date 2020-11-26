Во Франции суд обвинил еще 4 школьников в деле об убийстве учителя, который показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. В то же время 3 школьников якобы указали подозреваемому в убийстве на учителя, когда последний выходил из школы.

В соучастии в убийстве обвинили школьников в возрасте от 13 до 14 лет. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AFP.

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Детали обвинения

Следователи сообщили, что за указание подозреваемому в убийстве на учителя подростки получили несколько сотен евро. Одна из обвиняемых является дочерью лица, распространившего видео с критикой в отношении учителя.

За неделю до убийства отец школьницы сообщил правоохранителям о дискриминации в школе. Говорится о том, что убитый учитель якобы перед показом карикатур попросил выйти из класса мусульман.

Собственную версию событий в классе школьница рассказала отцу, хотя она не находилась на уроке. Очевидцы отметили, что учитель объяснил детям – они могут покинуть класс, чтобы не смотреть на рисунки с изображением пророка.

Обратите внимание! Соответствующих подростков отпустили под судебный надзор после предъявления обвинений. Сейчас в деле об убийстве учителя Самюэля Пати в Париже фигурируют 14 человек.



Убийство учителя во Франции: кратко