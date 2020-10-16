Близ Парижа мужчина обезглавил учителя истории ножом. Нападавшего застрелила полиция. Антитеррористическое преследование взялось за расследование.

Жестокое убийство произошло из-за того, что профессор показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщили в издании Le Parisien.

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Что произошло?

Инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион, что во Франции, примерно в 17:00. Полицейских вызвали свидетели. Когда они приехали на место нападения, то увидели учителя с отрезанной головой и неизвестного мужчину с кухонным ножом в руках. Тот попытался убежать. Но его застрелили, потому что он отказался бросить оружие.

Вероятная причина нападения

Убитый учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo и проводил урок о свободе слова.



Карикатуры из журнала Charlie Hebdo Фото

Обложка издания / Фото Charlie Hebdo

Справка. Charlie Hebdo-французская еженедельная сатирическая газета, публикующая карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты. Газета исповедует левые политические взгляды, высмеивает политиков, ультраправых и религиозные группы.

Что известно о подозреваемом?

Говорят, что злоумышленником был 18-летний парень чеченского происхождения, а не житель Алжира 1972 года рождения, как изначально объявлялось.

К расследованию убийства приобщили национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.