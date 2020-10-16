Во Франции учителю отрубили голову, подозреваемого расстреляли: что произошло
Близ Парижа мужчина обезглавил учителя истории ножом. Нападавшего застрелила полиция. Антитеррористическое преследование взялось за расследование.
Жестокое убийство произошло из-за того, что профессор показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщили в издании Le Parisien.
Обратите внимание Убила своего новорожденного ребенка: во Львове студентку освободили от наказания
Что произошло?
Инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион, что во Франции, примерно в 17:00. Полицейских вызвали свидетели. Когда они приехали на место нападения, то увидели учителя с отрезанной головой и неизвестного мужчину с кухонным ножом в руках. Тот попытался убежать. Но его застрелили, потому что он отказался бросить оружие.
Вероятная причина нападения
Убитый учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo и проводил урок о свободе слова.
Карикатуры из журнала Charlie Hebdo Фото
Обложка издания / Фото Charlie Hebdo
Что известно о подозреваемом?
Говорят, что злоумышленником был 18-летний парень чеченского происхождения, а не житель Алжира 1972 года рождения, как изначально объявлялось.
К расследованию убийства приобщили национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.