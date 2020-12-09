Во Франции считают, что нормандский формат поможет достичь мира на Донбассе. Политики страны сохраняют доверие к этой площадке переговоров.

Что говорят во Франции

В течение года после переговоров лидеров "нормандской четверки" в Париже произошли определенные сдвиги. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщает Укринформ.

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В частности, дипломат отметил обмен пленными, соблюдение режима тишины и открытие новых пунктов пропуска. Однако посол признал, что остается много работы на уровне глав и советников "нормандской четверки".

Франция как участник и модератор в рамках нормандского формата сохраняет доверие к этой переговорной площадке, которая должна позволить нам найти решение по восстановлению мира на Донбассе,

– утверждает Этьен де Понсен.

По словам дипломата, президент Франции Эмануэль Макрон и команды, которые работают в Париже и в посольстве Франции остаются мобилизованными на достижение этой цели.

Обратите внимание! 9 декабря 2020 года – годовщина Нормандского саммита в Париже. Год назад встретились лидеры нормандского формата – руководители Украины, Франции, Германии и России.

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