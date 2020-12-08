На юго-западе Франции на утиной ферме зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Заразились им примерно 6 тысяч птиц.

О вспышке птичьего гриппа во Франции информирует Министерство сельского хозяйства, сообщает The Edge Markets.

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Национальная референс-лаборатория ANSES подтвердила 8 декабря заражение 6 тысяч уток вирусом H5N8,

– говорится в сообщении.

Эта ферма расположена в муниципалитете Бенесс-Маремне (регион Ландес).

Накануне на ней создали зону безопасности, которая предусматривает:

дополнительный мониторинг;

запрет на перемещение птицы;

дополнительные санитарные меры.

Кроме того, в министерстве отмечают, что все утки на ферме были отбракованные.

Где еще обнаружили случаи заражения птичьим гриппом H5N8

у птиц, которые продаются в 3 зоомагазинах;

еще 3 диких лебедей и 1 дикого гуся нашли мертвыми на прошлой неделе.

В ведомстве отмечают, что этот птичий грипп не может передаваться через употребление в пищу продуктов птицеводства. Вирус H5N8 никогда не диагностировали у людей.

Обратите внимание! В Северном Йоркшире в Англии придется уничтожить 10,5 тысячи индюков. У них также обнаружили птичий грипп штамма H5N8.