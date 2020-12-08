Во Франции серьезная вспышка птичьего гриппа на утиной ферме
На юго-западе Франции на утиной ферме зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Заразились им примерно 6 тысяч птиц.
О вспышке птичьего гриппа во Франции информирует Министерство сельского хозяйства, сообщает The Edge Markets.
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Национальная референс-лаборатория ANSES подтвердила 8 декабря заражение 6 тысяч уток вирусом H5N8,
– говорится в сообщении.
Эта ферма расположена в муниципалитете Бенесс-Маремне (регион Ландес).
Накануне на ней создали зону безопасности, которая предусматривает:
- дополнительный мониторинг;
- запрет на перемещение птицы;
- дополнительные санитарные меры.
Кроме того, в министерстве отмечают, что все утки на ферме были отбракованные.
Где еще обнаружили случаи заражения птичьим гриппом H5N8
- у птиц, которые продаются в 3 зоомагазинах;
- еще 3 диких лебедей и 1 дикого гуся нашли мертвыми на прошлой неделе.
В ведомстве отмечают, что этот птичий грипп не может передаваться через употребление в пищу продуктов птицеводства. Вирус H5N8 никогда не диагностировали у людей.
Что такое птичий грипп?Это разновидность гриппа, который поражает птиц (особенно кур и индеек), а также некоторые виды млекопитающих. Люди могут заразиться птичьим гриппом во время тесного контакта с больными домашними птицами – во время надзора за ними, забоя или обработки.
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