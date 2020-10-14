Власти Франции довольно жестко реагируют на стремительный рост количества больных COVID-19. Из-за распространения болезни в больших городах введут запрет выходить на улицу в вечернее и ночное время суток.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых ограничениях, которые начнут действовать с 17 октября, сообщает The Guardian. Комендантский час продлится минимум четыре недели.

Смотрите также Правительство опубликовало постановление о новых ограничениях карантина: что изменится

Нарушителей новых карантинных норм будут штрафовать правоохранители. "Стоимость" прогулки по ночному городу – 135 евро. Как утверждает Макрон, целью введенных мер безопасности является снижение количества заражений в день до цифры в 3-5 тысяч.

Из-за введенных нормы государство будет оказывать поддержку предпринимателям, которые будут страдать от комендантского часа.

На какие города будет распространяться комендантский час

С 21:00 по 6:00 власть запретит появляться на улице жителям Парижа, Марселя, Лиона, Тулузы и Лилю, а также еще трех крупных городов.

Насколько ухудшилась ситуация с коронавирусом во Франции

14 октября в министерстве здравоохранения страны заявили о 22 950 новых случаях заражения COVID-19. Пациентами с подтвержденным диагнозом заняты лишь 32% коек интенсивной терапии. И даже несмотря на такие запасы медицинской системы, правительство Франции возобновило действие чрезвычайного состояния в здравоохранении.

Коронавирус в Украине: главное