Во Франции сорвали джекпот в 200 миллионов евро. Этот выигрыш – самый большой в истории всех европейских лотерей. Для того, чтобы стать миллионером, счастливцу удалось угадать 5 номеров и 3 звездочки.

Рекордный выигрыш подтвердил крупнейший европейский оператор лотерей Euromillions. Об этом информирует France 24.

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Такая сумма насобиралась, потому что в течение последних двух недель никому не удалось угадать заветную комбинацию цифр.

Победитель должен заявить о себе в течение 120 дней

Чтобы получить свой выигрыш, владелец лотерейного билета должен заявить о себе. На это ему дают достаточно времени – до 120 дней.

Интересно! Ранее наибольшую сумму в Европе выигрывали в Великобритании. В 2019 году здесь любитель лотерей получил 190 миллионов евро.

Французы чаще всего выигрывают в Euromillions

Отметим, что именно французам больше всего везет в Euromillions. Они с 2004 года забрали 110 из 499 джекпотов. Затем идет Великобритания – со 108 победителями и Испания – со 105.

Лотерейные билеты Euromillions можно купить во Франции, Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Испании и Швейцарии.