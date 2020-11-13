Франция и Германия требуют, чтобы Россия и подконтрольные ей боевики открыли пункты въезда – выезда на Донбассе. Сейчас работают только 2 КПВВ, остальные оккупанты заблокировали.

Москву просят повлиять на подконтрольных ей боевиков

Усилия Киева по открытию пунктов пропуска оценили в Берлине и Париже. Об этом говорится в совместном заявлении Франции и Германии, опубликованном немецким МИД.

К теме Оккупанты продолжают блокировать КПВВ на Донбассе: какие пункты пропуска работают

Москву призвали таки приложить усилия для выполнения договоренностей "нормандской четверки" и повлиять на боевиков.

Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, раскол не должен расширяться,

- говорится в совместном заявлении Франции и Германии.

Работают только "Станица Луганская" и "Новтроицкое"

Отметим, что с 10 ноября украинская сторона разблокировала работу всех КПВВ на Донбассе. Однако сейчас работают только два: "Станица Луганская" и "Новотроицкое". "Станица Луганская" – ежедневно, а "Новотроицкое" боевики открывают только 2 дня в неделю – в понедельник и пятницу.