Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах создать до 2038 года новейший авианосец с ядерной силовой установкой. На его создание может уйти около 7 миллиардов евро.

Судно должно заменить единственный действующий авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль". Об этом пишет Associated Press.

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Заметим, что "Шарль де Голль" будет находиться на вооружении Франции примерно до 2080 года.

Новый корабль весом в 70 тысяч тонн и длиной в 300 метров должен будет в 1,5 раза превышать размеры "Шарля де Голля".

Планируется, что авианосец оборудуют американскими электромагнитными катапультами для запуска самолетов, причем на корабле будут базироваться самолеты следующего поколения. По оценкам французских СМИ, стоимость проекта может составить примерно 7 миллиардов евро.

Интересно, что Макрон во время выступления на предприятии ядерной сферы в городе Ле-Крезо отмечал: арсенал Франции и ее атомная энергетика лежат в основе "стратегической автономии" страны, а ядерный сектор делает большой вклад в поддержку Францией статуса великой державы.

Один из советников французского президента заявлял, что владение таким авианосцем позволит Франции проектировать свое влияние в глобальном масштабе.

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