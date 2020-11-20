Франция уже перешла рубеж в 2 млн случаев коронавируса, но население нарушает карантин и не доверяет будущей вакцине. А как выглядит жизнь внутри реанимации?

Франция – пылающий эпицентр второй волны ковида в Европе, вместе с Италией и Испанией. Фрацузы уже пересекли границу в 2 млн выявленных случаев. Как так получилось и чего ждать дальше, рассказывает 24 канал.

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Франция: 2 миллиона случаев и недоверие к вакцине



Несмотря на обнадеживающие цифры, Франция все еще не очень справляется / Фото Anadolu Agency

Франция первой объявила о достижении 2 млн случаев коронавируса на своей территории. Больше в Европе нет ни у кого. Говоря, что страна уже прошла свой пик коронакризиса, министр здравоохранения все же отмечает: вторая волна COVID-19 – "грубая", но не такая смертельная, как первая. Хотя заражений стало действительно больше.

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Журналист Джон Личфилд, который пишет о Франции, приводит последние данные в своем Twitter: смертность остается высокой; но количество новых случаев (было 53 тысячи, сейчас – 29 тысяч) и положительных тестов (было 20,3%, а сейчас – 17,3%) с момента введения карантина становится меньше.

Итак, можно сказать, что карантин действует: "Можно надеяться на открытие магазинов в декабре и баров до Рождества. Чтобы снова запустить вирус? Что ж". Медицинских работников заставляют работать, даже если они больные COVID-19 (так же как и в Бельгии – 24), ибо рук и людей в больницах банально не хватает.

В то же время, как сообщает Euronews, госпитали все еще забиты, там лечатся 33 тысячи человек. Почти 5 тысяч находятся в интенсивной терапии. Но и в этой области цифры постепенно спадают. Заполненность коек в реанимации упала впервые с 21 августа! Что касается смертности, то с цифрой в 46 тысяч жертв, Франция – третья в Европе (после Италии и Британии).

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, которого цитирует The Local, привел интересный тайминг: каждые 30 секунд один человек попадает в больницу с COVID-19, а в реанимацию – каждые 3 минуты. Из них каждый третий не выживает, 40% больных в интенсивной терапии – моложе 65 лет.

Фиксируют по 4000 летальных случаев, в том числе более тысячи – в домах престарелых. А это напоминает первую волну в апреле. Правительство президента Макрона поставило требование – остановить распространение болезни до 1 декабря, но ограничения все равно могут продолжить.

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Если спад будет заметным, Франция планирует уже в январе начать программу вакцинации населения от вируса. France 24 пишет, что "миллионы французов могут отказаться от вакцины, несмотря на ее доказанную эффективность в 95%".

Речь идет о прививках, разработанных американской компанией Pfizer и ее партнером BioTech в соседней Германии. По данным опроса, вакцинироваться согласны лишь 59% французов (мировой показатель – 74%).

Но они готовы нарушать режим изоляции, потому что "теперь всем это немного надоело. Можно сказать, что идешь на работу или убежать. Изоляция больше не имеет большого смысла". Хотя у полиции есть право останавливать людей на улице и требовать документы, подтверждающие права быть не дома.



Школьные ученики из-за карантина начали столкновения с полицией, что вызвало скандал / Фото Daily Sabah

Несмотря на локдаун, школы во Франции остаются открытыми. Чиновники боятся, что если перевести детей на онлайн-обучение, они будут отставать.

Меры безопасности в школах недостаточны, а в классах часто бывает по 30 и более учеников. Один из них, 16-летний Бруно Мегнер, рассказал ABC Australia, что "никто не следит за социальной дистанцией и правилами".

В общем, коронавирусом во Франции заболело 30 тысяч детей. Возле некоторых учебных заведений произошли столкновения студентов и полиции из-за требований дистанционного обучения. В городе Компьень ученики разгромили машину полиции и подожгли свалку.

Правительство отказалось останавливать распространение COVID-19 в школах. Мы боимся за свои семьи и за себя, – сказала ученица Лора Палментер.

Внутри реанимации или еще одни сутки ужаса

Врач Жюльен Карвелли делает до 8 звонков в день родственникам тех, кто лежит в палате интенсивной терапии марсельской больницы Ла-Тимон. Это крупнейшее медицинское учреждение на юге Франции. О его работе рассказывает в материале Associated Press. Марселю не привыкать к эпидемиям. Историки считают, что с него началась последняя вспышка Черной смерти в 1720 году, который убил половину тогдашнего населения.

Такие отделения в последнее время заполнены на 95%, поэтому принимают не всех. "Здесь нужен базовый запас здоровья и жизненных сил, чтобы выжить", – рассказывает доктор Фуад Бузана. Бывает, что слишком старым и слабым больница, как это ни странно, может отказать.

Вторая волна – больше тяжелых пациентов, чем весной и летом. Задач – сохранить хотя бы одну кровать для новых больных. В Европе все еще не хватает коек в реанимациях, а Франция осталась с половиной от нужных из-за сокращения бюджета. Привычная мантра среди персонала – "подождем еще немножко". Медики признают – Франция не подготовилась в короткое время между волнами.

Раньше все аплодировали нам каждую ночь. Теперь говорят, что это просто наша работа, – сказала AP 23-летняя медсестра Хлоя Гаскон, которая половину своей карьеры в 18 месяцев провела во время пандемии.

Марсель – большой портовый город – страдал от коронавируса с самого начала. Весной смертельная волна почти не задела его, но сейчас пришла с двойной силой. Бары и рестораны закрылись 27-го сентября, на месяц раньше чем по всей стране. Но не помогло. В Ла-Тимон реанимацию ремонтировали по ходу лечения и это до сих пор заметно – где-то не закрыты провода или свисает изоляция.

Впрочем, "интенсивная терапия" еще относительно спокойное место – за исключением когда больным становится хуже – по сравнению с отделением неотложной помощи. Там тишина постоянно нарушается клаксонами, сиренами и звуками оборудования.

Лучшая новость: человек достаточно стабилен, чтобы перевезти его в другое место. Сколько на это нужно людей? 14 медиков, 45 минут подготовки и один мобильный кислородный генератор для 60-летнего мужчины. Продолжительность рейса – 15 минут.

Новая смена стартует в 7 утра и все 16 коек в терапии заполнены. Но только пять пациентов в сознании. Все остальные – в искусственной коме и сами делать элементарные вещи не могут. На самом деле, чтобы переучиться на реаниматолога с другой специальности, нужны месяцы. А чтобы эффективно сдерживать смерть – годы постоянной практики. "Интенсивная терапия – ужасная вещь. Не все ее переживают, – признает доктор Кавалли. – Мы должны успокаивать, но говорить правду. Трудно найти баланс".

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Для молодых врачей начинается трудный день – их имена никто почти не запоминает, времени на обучение очень мало. Одна из них – Полин Рейнье, у нее есть дочь, которая тоже работает в Ла-Тимоне. Но она в основном наблюдает, готова заменить, если кто слишком устанет. Ла-Тимон невероятно повезло, потому что никто из персонала (пока – 24) не заболел. Но все невероятно устали.

Строгий протокол С этим вирусом врачи рискуют одинаково с пациентом, несмотря на два слоя защиты и очки. Рентгенологи надевают даже три, потому что работают с опасными пластинами. Те, кто выполняет интубацию – еще и пластиковый щит поверх головы. Другие стоят за дверью, держа наготове новые вещи и готовясь выбросить использованные для каждого, кто внутри.

Днем сатурация 54-летнего мужчины сильно падает, поэтому нужны интубация и успокоительное. Операция, описанная абзацем выше, начинается снова. Даже отрицательный тест здесь – не показатель быстрого выздоровления. Это просто на одну проблему меньше. А в 16:30 разыгрывается драма: приходят два директора больницы, на которых набрасываются старшие медсестры.

"Новеньким нужны письменные инструкции, а нам – отдых! Они здесь, чтобы помогать, а не быть обузой! – кричит на них старшая медсестра Мари-Лор Сатта. – Вы не в лучшем положении, чем мы". Куда уходят все деньги Франции, учитывая все ее возможности, спрашивает она, успокоившись.

Смена почти закончилась, а койка в палате 12 все еще свободна. Туда положат человека в 2 часа ночи, в Ла-Тимон не останется свободных мест.