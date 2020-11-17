С 20 ноября во Франции начнут продавать рождественские елки. Это стало возможным после того, как правительство объявило их товаром первой необходимости.

Правительство Франции на прошлой неделе объявило, что рождественские елки будут считать предметами первой необходимости. Об этом сообщили на сайте The Local.

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Что это значит

Такое решение власти означает, что их покупка и продажа не будут запрещены действующими в настоящее время правилами изоляции.

Это очень важно для французских семей, детей и всего сектора. Сектор становится организованным, производители усиленно работают,

– отметил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

Места для продажи

По его словам, продажи должны осуществляться в основном на улице. Местами для продажи предложили:

садовые центры;

открытые рынки;

автостоянки супермаркетов.

Будет ли указ

Ранее Денорманди заявлял, что правительство Франции опубликует указ, в котором изложат все правила продажи рождественских елок в условиях изоляции, на этой неделе. Несмотря на это, во вторник утром его еще не опубликовали.

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