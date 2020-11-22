Пока в Украине растет количество больных COVID-19 и все ведутся разговоры о вероятном введении локдауна, во Франции, которая на жестком карантине с конца октября, дела улучшаются.

Там даже планируют снимать некоторые ограничения. Правда, постепенно и осторожно. Об этом со ссылкой на заявление представителя правительства Габриэля Атталя, информирует Le Figaro.

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Так, скорее всего уже 24 ноября президент Франции Эммануль Макрон выступит перед нацией с речью, в которой может объявить о частичном ослаблении карантина.

Когда и как Франция будет ослаблять карантин:

Первый шаг ожидается примерно 1 декабря . Тогда планируется открытие некоторых предприятий, но не баров и ресторанов.

ожидается примерно . Тогда планируется открытие некоторых предприятий, но не баров и ресторанов. Второй этап запланирован перед праздниками в конце года ( перед 25 декабря ).

этап запланирован перед праздниками в конце года ( ). Третий – с января 2021 года.

Эммануэль Макрон расскажет о перспективах на несколько недель, особенно о том, как мы скорректируем нашу стратегию. На карту поставлено изменение правил изоляции, что будет зависеть от улучшения ситуации со здоровьем и избежания новой вспышки эпидемии,

– сказал Атталь.

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