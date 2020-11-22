Франция будет ослаблять локдаун в 3 этапа: как и когда
Пока в Украине растет количество больных COVID-19 и все ведутся разговоры о вероятном введении локдауна, во Франции, которая на жестком карантине с конца октября, дела улучшаются.
Там даже планируют снимать некоторые ограничения. Правда, постепенно и осторожно. Об этом со ссылкой на заявление представителя правительства Габриэля Атталя, информирует Le Figaro.
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Так, скорее всего уже 24 ноября президент Франции Эммануль Макрон выступит перед нацией с речью, в которой может объявить о частичном ослаблении карантина.
Когда и как Франция будет ослаблять карантин:
- Первый шаг ожидается примерно 1 декабря. Тогда планируется открытие некоторых предприятий, но не баров и ресторанов.
- Второй этап запланирован перед праздниками в конце года (перед 25 декабря).
- Третий – с января 2021 года.
Эммануэль Макрон расскажет о перспективах на несколько недель, особенно о том, как мы скорректируем нашу стратегию. На карту поставлено изменение правил изоляции, что будет зависеть от улучшения ситуации со здоровьем и избежания новой вспышки эпидемии,
– сказал Атталь.
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- За минувшие сутки, 21 ноября, во Франции подтвердили 17 651 случай инфицирования COVID-19. Это на 5 тысяч меньше количества, зафиксированного 20 ноября.
- Заболеваемость коронавирусом начала снова расти в конце октября, поэтому власти страны ввели жесткий карантин.
- Наибольшее количество заражений было зафиксировано 7 ноября. Тогда заболели 86 852 человек.
- В целом в стране уже инфицировались 2 178 023, выздоровели – 156 755 человек, а умерли от инфекционных осложнений – 48 593.
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