Во Франции снова вводят строгие ограничения, связанные с пандемией COVID-19. В стране оперативно реагируют на новые вспышки заболеваемости и довольно эффективно борются с ними.

После спада заболеваемости в конце ноября – начале декабря во Франции снова фиксируют около 13 тысяч инфицированных в день. Поэтому на период праздников в стране решили ввести комендантский час. Об этом рассказал премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет Le Figaro.

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Он отметил, что вирус в отличие от людей в отпуск не идет. А вот настоящее "плато с заболеваемостью может, к сожалению, очень быстро превратиться в вершину".

Кастекс подчеркнул: Франция все еще не вышла из второй волны COVID-19.

Цель в 5 тысяч случаев инфицирования в день до 15 декабря, которую поставил перед нами Эммануэль Макрона, выполнить не удастся,

– признал французский премьер.

Следовательно, Кастекс сообщил о необходимости введение комендантского часа.

Она будет действовать с 20 вечера до 6 утра. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.

Исключения для соблюдения комендантского часа также будут. В частности, запрет не будет распространяться на людей, работающих в такое время, из весомых семейных обстоятельств, медицинским причинам и в случае прогулок с животными.

При этом на Рождество, 24 декабря, комендантский час отменят. А вот в новогоднюю ночь, 31 декабря, ограничения таки будет действовать.

Кроме того, с 15 декабря во Франции восстановят межрегиональные поездки, которые ранее были запрещены. Это относится к обещанным властью упрощениям карантина.

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Впрочем, по меньшей мере до 7 января будут закрыты музеи, театры и кинотеатры, а открытие кафе, баров, ресторанов и спортивных залов состоится не ранее 20 января.

Ранее во Франции ​​сообщали, что собираются ослабить карантин в 3 этапа.

Какова ситуация с COVID-19 во Франции: