Шторм Алекс накрыл юго-восточную часть Франции. Некоторые дома смыло водой, дороги и мосты разрушены. Число пропавших без вести 4 октября возросло до 18.

В регионе Приморские Альпы, где случилась непогода, работают более тысячи спасателей. Кроме того, для ликвидации последствий шторма привлекли военных. Об этом сообщает BFMTV.

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Из-за разрушения мостов 12 населенных пунктов остались "отрезанными от мира". Медикаменты и продукты туда доставляют вертолетами. Также местонахождение 18 человек пока неизвестно. В пожарной службе отметили, что поиски продолжаются, спасатели исследуют районы, до которых не могли добраться раньше.

Масштабный шторм во Франции: что известно

Шторм Алекс охватил побережье 1 октября. Ситуацию осложнило то, что во Франции тогда шел дождь.

В субботу 3 октября количество осадков уменьшилось. Однако метеорологи предупреждают об угрозе повышения уровня воды.

Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке. В деревнях в долине Везюби и Роя мощные потоки смыли дома и разрушили некоторые дороги и мосты.

Большинство домов в районе, где бушует непогода, обесточены. По информации энергетической компании Enedis, около 13 с половиной тысяч ее клиентов остались без света.

Смотрите видео шторма во Франции:

Premières images prises par Hélicoptère au dessus de Saint-Martin-Vésubie...

Un véritable désastre vu du ciel !



: @Denalisud pic.twitter.com/l8F8DnGeL4 — Météo Mercantour (@MeteoMercantour) October 3, 2020