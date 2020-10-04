Масштабный шторм Алекс во Франции: 18 человек пропали без вести – фото, видео
Шторм Алекс накрыл юго-восточную часть Франции. Некоторые дома смыло водой, дороги и мосты разрушены. Число пропавших без вести 4 октября возросло до 18.
В регионе Приморские Альпы, где случилась непогода, работают более тысячи спасателей. Кроме того, для ликвидации последствий шторма привлекли военных. Об этом сообщает BFMTV.
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Из-за разрушения мостов 12 населенных пунктов остались "отрезанными от мира". Медикаменты и продукты туда доставляют вертолетами. Также местонахождение 18 человек пока неизвестно. В пожарной службе отметили, что поиски продолжаются, спасатели исследуют районы, до которых не могли добраться раньше.
Масштабный шторм во Франции: что известно
- Шторм Алекс охватил побережье 1 октября. Ситуацию осложнило то, что во Франции тогда шел дождь.
- В субботу 3 октября количество осадков уменьшилось. Однако метеорологи предупреждают об угрозе повышения уровня воды.
- Особенно пострадали Бретань на северо-западе и Лазурный берег на юго-востоке. В деревнях в долине Везюби и Роя мощные потоки смыли дома и разрушили некоторые дороги и мосты.
- Большинство домов в районе, где бушует непогода, обесточены. По информации энергетической компании Enedis, около 13 с половиной тысяч ее клиентов остались без света.
Смотрите видео шторма во Франции: