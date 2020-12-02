Во французском городе Перпиньян мужчину извлекли из собственной квартиры с помощью подъемного крана. Из-за огромного лишнего веса Ален Панабьер не мог самостоятельно добраться в больницу.

Панабьер в течение года просил о помощи

В 2019 году 53-летний Панабьер сломал бедро. После этого он стал узником в собственном доме. Об этом рассказывает Daily Mail.

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Самостоятельно выйти и пойти в больницу, чтобы обследоваться, мужчина не смог. Поэтому он около года обращался в разные инстанции с просьбой о помощи. Все это время Ален провел на полу собственной комнаты.

Участие в операции приняли около 50 человек

Участие в спецоперации приняли около 50 человек: полицейские, пожарные, медики и представители мэрии.

Им пришлось расширить окна квартиры, а также укрепить фасад дома. Ведь из-за больших размеров мужчина не мог поместиться в дверные проемы.

Мужчину доставили в больницу Тулузы

После того, как Панабьера успешно извлекли из дома, его в спецтранспорте госпитализировали в одну из больниц Тулузы. В медучреждении, которое специализируется на лечении людей с ожирением, мужчину тщательно обследуют.



Фасад здания специально укрепили / Фото Daily mail



Мужчина все время пролежал на полу / Фото Daily mail



В больницу Алена доставили на спецтранспорте / Фото Daily mail

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