Во Франции жертвами катастрофы вертолета стали 5 человек. Вертолет Французской авиационной службы разбился в департаменте Савойя, в Альпах, 8 декабря.

На борту вертолета было 6 человек

На борту было 6 человек – 4 сотрудников службы и 2 спасателей. Об этом сообщила в твиттере префектура региона.

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Проблемы с вертолетом произошли на высоте 1,8 тысячи метров около 19:00 по местному времени. Пилот успел подать сигнал тревоги и катапультироваться. Его госпитализировали с серьезными травмами.

Сейчас к поиску вертолета привлекли десятки человек, а также 3 вертолета.

Вертолет участвовал в спасательной операции

Французская авиационная служба – это частная компания, которая занимается поисково-спасательными операциями. Именно на спасательную миссию и направлялся вертолет, потерпевший крушение. Для спасения группы из 40 человек отправили сразу три вертолета.

Пока точной причины катастрофы назвать не могут. Однако, по предварительной информации, аварию могли вызвать плохие погодные условия. В это время в регионе был сильный туман.

Президент Эммануэль Макрон выразил поддержку семьям и близким погибших спасателей.