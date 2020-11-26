Во Франции на два дня отменят комендантский час, который ввели из-за коронавируса. Исключением станут Рождество и Новый год – 24 и 31 декабря 2020 года. Жителям страны хотят дать возможность отметить праздники.

О временной отмене комендантского часа заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает France24.

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Что сказал Кастекс

Комендантский час будет отменен в виде исключения. Однако, это не значит, что можно будет отмечать Рождество и Новый год так же как в прошлые годы. Премьер подчеркнул, что нужно "ограничить количество людей за праздничным столом и избежать слишком многочисленных встреч".

Также он добавил, что перед праздниками будут озвучены конкретные рекомендации, которых все должны придерживаться, чтобы снизить риск распространения коронавирус.

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