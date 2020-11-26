Французам разрешат отпраздновать Рождество и Новый год: что готовит правительство
Во Франции на два дня отменят комендантский час, который ввели из-за коронавируса. Исключением станут Рождество и Новый год – 24 и 31 декабря 2020 года. Жителям страны хотят дать возможность отметить праздники.
О временной отмене комендантского часа заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает France24.
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Что сказал Кастекс
Комендантский час будет отменен в виде исключения. Однако, это не значит, что можно будет отмечать Рождество и Новый год так же как в прошлые годы. Премьер подчеркнул, что нужно "ограничить количество людей за праздничным столом и избежать слишком многочисленных встреч".
Также он добавил, что перед праздниками будут озвучены конкретные рекомендации, которых все должны придерживаться, чтобы снизить риск распространения коронавирус.
О карантине во Франции
- Во Франции действуют жесткие карантинные ограничения.
- Людям разрешено выходить из дома только по уважительной причине.
- Закрыты все непродуктовые магазины, рестораны и учреждения культуры.
- Всего в стране коронавирусом заболели более чем 2,2 миллиона человек, более 50 тысяч человек умерли.
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