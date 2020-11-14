Митинги против карантина во Франкфурте: полиция разогнала людей водометами – видео
Во Франкфурте-на-Майне, что в Германии 14 ноября люди устроили акцию против карантина. Полиция разогнала протестующих.
Правоохранители призвали протестующих разойтись. Об этом сообщили в полиции Франкфурта в Твиттере.
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В противном случае правоохранители предупреждали, что применят водометы. Люди не выполнили требований, поэтому силовики взялись за спецсредства.
Митингующих пытались разогнать двумя водометами. Очевидцы обнародовали в сети видео с разгоном. После водометов силовики подошли к людям вплотную и пытались отобрать у них плакаты.
Карантин в Германии: что известно
- Из-за увеличения больных коронавирусом в Германии со 2 ноября усилили карантин.
- В частности, запретили работу ресторанов, баров и кинотеатров.
- В общественных местах нельзя собираться большими компаниями.
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