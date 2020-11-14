Во Франкфурте-на-Майне, что в Германии 14 ноября люди устроили акцию против карантина. Полиция разогнала протестующих.

Правоохранители призвали протестующих разойтись. Об этом сообщили в полиции Франкфурта в Твиттере.

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В противном случае правоохранители предупреждали, что применят водометы. Люди не выполнили требований, поэтому силовики взялись за спецсредства.

Митингующих пытались разогнать двумя водометами. Очевидцы обнародовали в сети видео с разгоном. После водометов силовики подошли к людям вплотную и пытались отобрать у них плакаты.

Карантин в Германии: что известно

Из-за увеличения больных коронавирусом в Германии со 2 ноября усилили карантин.

В частности, запретили работу ресторанов, баров и кинотеатров.

В общественных местах нельзя собираться большими компаниями.

Обратите внимание! В целом в Германии обнаружили свыше 785 тысяч случаев COVID-19. За сутки 13 ноября зафиксировали около 23 тысячи новых больных. Выздоровели от коронавируса около 488 тысяч немцев, умерших от осложнений болезни более 12 тысяч.