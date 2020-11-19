Федеральная служба безопасности России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий иск подали юристы Фонда борьбы с коррупцией.

Юристы подали иск по статье о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия. Об этом со ссылкой на ответ следственного управления ФСБ сообщили в телеграм-канале "Юристы ФБК".

Читайте также Главный врач омской больницы, лечивший Навального, получил повышение

Что заявили в ФСБ России

В ФСБ утверждают, что оснований для каких-либо "процессуальных решений" нет. Мол, все потому, что факты, которые привел истец, уже проверили "другие правоохранительные органы". Речь идет об управлении транспортом МВД России по Сибирскому округу.

В то же время юристы ФБК обратились в Лефортовский суд Москвы с жалобой по статье о незаконном бездействии в СУ ФСБ.

Главное об отравлении Навального