ФСБ не будет возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального
Федеральная служба безопасности России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий иск подали юристы Фонда борьбы с коррупцией.
Юристы подали иск по статье о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия. Об этом со ссылкой на ответ следственного управления ФСБ сообщили в телеграм-канале "Юристы ФБК".
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Что заявили в ФСБ России
В ФСБ утверждают, что оснований для каких-либо "процессуальных решений" нет. Мол, все потому, что факты, которые привел истец, уже проверили "другие правоохранительные органы". Речь идет об управлении транспортом МВД России по Сибирскому округу.
В то же время юристы ФБК обратились в Лефортовский суд Москвы с жалобой по статье о незаконном бездействии в СУ ФСБ.
Главное об отравлении Навального
- В августе 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо, когда он летел из Томска.
- Самолет экстренно посадили в Омске, а Навального забрали в больницу.
- Впоследствии оппозиционера перевезли на лечение в Германию.
- Ряд берлинских клиник подтвердили, что Навального отравили химическим веществом "Новичок".
- В то же время российские лаборатории заявляли, что активист отравился мышьяком.
- Европейский Союз ввел санкции против подозреваемых россиян в отравлении оппозиционера.
- Такое решение ЕС возмутило Россию. Государство ввело ответные ограничения.
- Навальный в своем отравлении обвиняет напрямую президента России Владимира Путина.
- В то же время Путин заявлял, что оппозиционер, мол, сам отравился.
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