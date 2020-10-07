Украинца, который по личным делам периодически приезжал в Россию, работники спецслужб страны-агрессора собирались завербовать. Они хотели, чтобы украинец передавал им информацию о пограничных военных частях и украинских правоохранителях.

О ситуации информирует пресс-центр СБУ. Там отмечают: мужчину задержали во время одного из его визитов в Россию. Так, украинца схватили российские правоохранители, обвинили в якобы нарушении трудового законодательства и условий пребывания в РФ. Далее мужчину передали в руки спецслужбам.

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Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество,

– рассказывают в СБУ.

Какую информацию хотели получить ФСБшники:

Украинец должен был собирать для российских кураторов информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с Россией.

Вражеские спецслужбы также интересовала информация об украинских правоохранителях, которые систематически ездят в Россию на заработки.

Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в Россию.

Впрочем, по возвращению домой мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и предоставил все показания в отношении его вербовки.

Обратите внимание! В последние годы на Черниговщине контрразведчики СБУ разоблачили уже ряд попыток со стороны иностранных спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности.

В СБУ предупреждают, что под усиленным вниманием иностранных спецслужб находится широкий спектр граждан от местных чиновников, военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС) и членов их семей, до рядовых граждан, которые выезжают в Россию на работу или для посещения родственников.