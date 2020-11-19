Мировая пандемия COVID-19, как и Великая депрессия 1929 года, может иметь неожиданные эффекты, которые проявятся через годы. Об этом, в частности, свидетельствует предыдущий опыт с мировыми кризисами.

Последствия глобальных сбоев проявляются часто спустя годы после происшествия и ведут мир в неожиданных направлениях. Такое мнение высказал профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма во время IV Международного форума "Креативная Украина", передает Укринформ.

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К примеру, Великую депрессию, которая началась в 1929 году, считают причиной появления фашистских лидеров Муссолини и Гитлера. Хотя она также привела к появлению Франклина Рузвельта в США, который заложил основы для современного американского благосостояния и возрождения индустриальной державы,

– отметил он.

По мнению Фукуямы, пандемия COVID-19 и вызванная ею глобальная экономическая рецессия, также будет иметь долгосрочные неожиданные эффекты.

Что такое Великая депрессия? Мировой экономический кризис в период с 1929 по 1933 год. Великой депрессии предшествовал крах на биржах США в 1929 году. Это был самый длительный, самый глубокий и наиболее глобальный экономический кризис 20 века. Великая депрессия произвела разрушительное воздействие практически на все страны – богатые и бедные. Личные доходы, налоговые доходы, прибыли и цены упали, одновременно международная торговля снизилась более чем на 50%. Безработица в США выросла до 25%, а в некоторых странах еще выше, даже до 33%.

Реакция на пандемию весной и теперь

Так, профессор указал на то, что весной развитые страны такие, как Италия, Испания и США, столкнулись с особенно масштабными вспышками заболевания COVID-19 и большой смертностью. Зато страны, которые развиваются – к югу от Сахары в Африке, в Южной Азии и Латинской Америке – "задействовали быстро карантин и, как оказывается, смогли избежать худших воздействий заболевания".

Также, по мнению Фукуямы, Восточная Европа лучше справлялась с кризисом, чем Западная. Впрочем, все это изменилось в течение лета: уязвимая медицинская система и плохие условия в странах, которые развиваются, привели к стремительному росту темпа заражений.

Кроме того, американский профессор выделил 3 фактора того, как страны реагировали на кризис.

Первый связан с мощностями государства – наличие врачей, инфраструктуры и необходимых ресурсов в медицинской сфере.

Второй фактор связан с доверием: граждан к правительству, но также друг к другу, особенно при соблюдении мер ограничения.

Третий фактор относится к компетенции лидеров и, соответственно, того, какие решения они принимают.

К чему может привести пандемия

Американский политолог также указал на то, что сейчас уже можно наблюдать некоторые негативные политические последствия пандемии:

Многие лидеры использовали пандемию как повод для расширения своей власти и подавления критических голосов. Например, Виктор Орбан в Венгрии использовал кризис для получения чрезвычайных полномочий от парламента. Распространение в Китае своего закона о безопасности на Гонконг и подавление там протестов вряд ли произошло, если бы не занятость мира пандемией. Похожие злоупотребления имели место в Индии, Филиппинах, Уганде, Сальвадоре и так далее.

По словам Фукуямы, пандемия усилила эффект негативных трендов, которые имели место в мире в последние годы, и может привести к глобальным сбоям, на фоне движения стран к экономическому спаду.