Возврат денег олигархам Григорию и Игорю Суркисам – это большая ошибка, ведь решение повлияет на сотрудничество с международными партнерами. Однако получат ли олигархи желанные деньги – все зависит от Офиса Президента.

Дело в том, что в этом деле преимущество имеет исключительно политическая воля. Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Мы же понимаем, как выносят решения, особенно в Печерском суде, – это исключительно политическая воля. Если будет политическая воля отдать Суркисам эти 10 миллиардов гривен – их отдадут. Это все зависит от Офиса Президента, ведь у нас понятно, как выносят судебное решение", – сказал Фурса.

Он отметил, что дело уже "затянулось", это может продолжаться и в дальнейшем.

Это тоже зависит от политической воли. Если не захотят останавливать Суркисов – смогут отложить дело на потом, чтобы не решать ни в одну, ни в другую сторону,

– отметил Фурса.

Он добавил, что, вероятно, это дело дойдет до Верховного суда.

Сотрудничество с международными кредиторами на грани

Такое скандальное дело имеет шанс существенно повлиять на сотрудничество с международными партнерами. Фурса пояснил, что именно национализация "Приватбанка" была частью программы МВФ. "Мы один транш МВФ получили только за национализацию "Приватбанка". Там было несколько страниц в меморандуме на это выделено", – заверил инвестиционный банкир.

В МВФ отметили, что важной для сотрудничества является деолигархизация – уменьшение влияния олигархов. По словам Фурсы, партнеры не хотят давать деньги Украине, чтобы средства потом были у олигархов. "Если это произойдет – это еще один гвоздь в сотрудничестве МВФ. Если отдать деньги Суркисам – мне трудно представить, как восстанавливать сотрудничество", – подытожил Фурса.

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