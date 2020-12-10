Евросоюз предоставил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи. Эти деньги позволят решить определенные проблемы страны и "продержаться" еще несколько месяцев. Стоит ли считать, что теперь Украина может не бороться за транш МВФ – читайте далее.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заверил, что Евросоюз "пожалел Украину", выделив деньги. В эфире 24 канала он подчеркнул, что обещаниям украинской власти в очередной раз поверили.

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"Похоже, нас пожалели, нам пошли на встречу и поверили в очередной раз обещаниям власти, что там все починит", – заметил Фурса.

Однако этих денег от Евросоюза Украине хватит не надолго.

В ближайшие месяцы нам действительно транш не нужен. Благодаря приезду миссии МВФ мы уже решили насущные проблемы, но жизнь на этом не заканчивается,

- отметил банкир.

По словам Фурсы, наступит время, когда Украине снова понадобится доступ к внешнему финансированию. "Нам надо оставаться игроками на внешнем рынке. Впоследствии снова вернемся и скажем: "Дайте нам еще одну миссию", – подчеркнул Фурса.

Украину "балуют", – Фурса

Как сказал Фурса, МВФ и ЕС ведут себя как гуманисты. Для Украины это является негативным сигналом. "Украина делает все не так, а ей все прощают. Вследствие этого продолжаем делать все не так. Это плохо", – отметил Фурса.

Они понимают, что украинская власть не компетентна, относятся к ней, как к ребенку, но при этом "балуют". Это плохо заканчивается,

- подытожил эксперт.

Он добавил, что благодаря деньгам от ЕС и части помощи МВФ, Украина может продержаться без следующих траншей дольше, чем до января. "Украинская власть может расслабиться как минимум на 2-3 месяца", – сказал он.

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