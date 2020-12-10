В ближайшие месяцы Украине уже транша МВФ не нужно – Фурса
Евросоюз предоставил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи. Эти деньги позволят решить определенные проблемы страны и "продержаться" еще несколько месяцев. Стоит ли считать, что теперь Украина может не бороться за транш МВФ – читайте далее.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса заверил, что Евросоюз "пожалел Украину", выделив деньги. В эфире 24 канала он подчеркнул, что обещаниям украинской власти в очередной раз поверили.
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"Похоже, нас пожалели, нам пошли на встречу и поверили в очередной раз обещаниям власти, что там все починит", – заметил Фурса.
Однако этих денег от Евросоюза Украине хватит не надолго.
В ближайшие месяцы нам действительно транш не нужен. Благодаря приезду миссии МВФ мы уже решили насущные проблемы, но жизнь на этом не заканчивается,
- отметил банкир.
По словам Фурсы, наступит время, когда Украине снова понадобится доступ к внешнему финансированию. "Нам надо оставаться игроками на внешнем рынке. Впоследствии снова вернемся и скажем: "Дайте нам еще одну миссию", – подчеркнул Фурса.
Украину "балуют", – Фурса
Как сказал Фурса, МВФ и ЕС ведут себя как гуманисты. Для Украины это является негативным сигналом. "Украина делает все не так, а ей все прощают. Вследствие этого продолжаем делать все не так. Это плохо", – отметил Фурса.
Они понимают, что украинская власть не компетентна, относятся к ней, как к ребенку, но при этом "балуют". Это плохо заканчивается,
- подытожил эксперт.
Он добавил, что благодаря деньгам от ЕС и части помощи МВФ, Украина может продержаться без следующих траншей дольше, чем до января. "Украинская власть может расслабиться как минимум на 2-3 месяца", – сказал он.
Транш от МВФ: последние новости
- Есть вероятность, что МВФ выплатит Украине транш до конца 2020 года. Однако произойдет ли это точно – пока неизвестно.
- Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Сологуб заявлял, что не стоит ожидать деньги в 2020 году.
- Главной причиной задержки помощи стал конституционный кризис в Украине, который повлекло скандальное решение Конституционного суда.
- Ранее Милованов заявил, что ожидать транш Международного валютного фонда до конца этого года не стоит.
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