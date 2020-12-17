Международный уголовный суд Гааги взялся за Кремль. Теперь за агрессию на Донбассе и анексию Крыма будут отвечать россияне, которые уничтожали украинцев, высшее руководство России и сам кремлевский карлик.

Что ждет тех, кто пришел в Украину с России грабить и убивать? Как Кремль будет действовать в Гааге? Чего ожидать Украине? И главный вопрос: могут ли наказать Путина? Об этом – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Зверство России против Украины

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что в Гааге достаточно оснований для того, чтоб расследовать зверство России против Украины. Суд считает, что Кремль совершил:

преступления против человечности;

агрессию;

геноцид;

военные злодеяния на территории Донбаса и оккупированного Крыма.

Тут важно сразу понять главное: если это дело уже рассматривать орган юстиции в Гааге, то Россия и ее граждане эти преступления совершали, значит у него уже есть все основания так полагать. То есть, сам факт агрессии не просто доказан, а берется за основу дела. Осталось определить имена виновных и наказать их. У кого полетят головы и как эта ситуация пошатнет Россию на мировой арене?

У кого полетят головы

В 2014 году, после непризнанного в мире референдума в Крыму, Россия оккупировала украинский полуостров и пошла танками на Донбасс. Не смотря на то, что присутствие Московии в Украине подтверждают неоспоримые факты, в которых не сомневается весь земной шар, официальная Россия продолжает утверждать, что их там нет.

Хотя, как говорится: ври, ври, да не завирайся. Правда всегда становится явью. Недавно российский представитель Кремля в ООН Василий Небензя на всю планету спалился и назвал войну на Донбассе не внутренним конфликтом в Украине, а политическим конфликтом между Россией и Украиной.



Василий Небензя / Фото "ТАСС"

В 2016 году канцелярия Международного уголовного суда представила миру предварительный отчет, где ситуацию на территории Крыма назвали равнозначной вооруженному конфликту между Россией и Украиной. И вот, когда запахло жаренным, кремлевские крысы побежали с корабля.

Россия вышла из Римского статута

Кремль в тот же момент поджав штанишки вышел из Римского статута. Тут важно обьяснить этот шаг. Международный уголовный суд действует на основании Римского статута. Юрисдикция суда в Гааге распространяется только на те государства, которые этот статут ратифицировали. То есть, если страна придает юридическую силу суду на территории своей страны.

Россия сначала разрешила Гааге наказывать своих преступников, а когда ее действительно начали ловить за пятую точку – сразу же внезапно сообщила, что не признает никакие юрисдикции никаких международных судов. Поступок поистине великой державы!

А главное, какое достойное оправдание для этого нашли в Министерстве иностранных дел это страны: там обвинили международный суд в неэффективной и однобокой работе сразу же, как Кремлю предьявили претензии по Украине и агрессии России против Грузии. То есть, Кремль убивает, но когда об этом начинаешь говорить – тебя сразу же обвиняют в русофобстве. Насколько же это гнило.

Допольнительная штирма от Гааги

Кстати, путинскому отребью настолько страшно, что они даже закрылись дополнительной ширмой от Гааги. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете российской Конституции над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. То есть, вы там в Гааге можете решать что хотите, но выдавать ли вам преступников мы решим тут по месту. Но означают ли эти прятки под ширмами, что Россия и ее граждане не понесут наказание за свои преступления в мире?

Прятки под ширмами

Украина не ратифицировала Римский статут, но Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда. Это означает, что Гаага может разбираться в преступлениях совершенных на территории Украины вне зависимости от того, граждане какой страны совершили это преступление.



Международный уголовный суд в Гааге / Фото Associated Press

Этот факт говорит о том, что вне зависимости от того, будет ли Кремль сотрудничать с Гаагой или нет – международный суд все равно будет рассматривать дело и вынесет свой вердикт касательно граждан России, которые убивали на Донбассе и оккупировали Крым. Но это еще не значит, что они сами сядут на Ладу и поедут в Гаагу.

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Международный суд будет рассматривать свидетельства бывших пленных террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Он будет разбираться и в данных по Иловайску, где безоружных украинцев по приказу путина гнусно, бесчестно и подло расстреляли в спину, когда кремлевский карлик пообещал им зеленый коридор.

Кто отдавали приказ

Кто-то ж отдавал приказ? Кто-то ж лично стрелял безоружным людям в спину? А кто-то просто мог помешать этому и бездействовал? На скамье подсудимых окажутся тисячи людей. И хоть Россия добровольно не захочет отдавать своих генералов и чиновников такие лица все равно будут находиться в международном розыске. Они либо всю жизнь будут видеть только свою ничтожную степь, либо их задержат в момент пересечения границы. А кого-то словят в Украине и передадут в руки правосудия.

Так же, Международный уголовный суд – это коллективный орган более чем 100 стран, которые могут арестовать счета виновных. Проблемы и неприятности у этих людей будут однозначно. Россия может сколько угодно не признавать любые решения суда в Гааге, но на мировое мнение это абсолютным образом не повлияет. Это повлияет только на внешнюю политику России, а так же откроет окно для дополнительных санкций против этой страны.

Зацепит ли Путина

Может зацепить даже самого Путина. Материала предостаточно, чтобы выдвинуть подозрение в совершении преступления Путину как главнокомандующему вооруженных сил России. Но, вряд ли найдутся доказательства, что карлик отдавал какие-то приказы. Тем более, пока он является президентом, то имеет иммунитет.



Зачепит ли Путина / Фото Пресслужбы Кремля

Но всякой власти приходит конец рано или поздно. В случае с Путиным – очень поздно, но он все таки наступит и тогда в Гааге смогут заняться этим вопросом. Как минимум российского президента могут притянуть к ответственности за то, что он не предпринял никаких мер для прекращения преступлений России.

Что Россия будет делать

Что же сейчас будет делать Россия? А то что и всегда – врать. Россия попытается сделать все возможное, чтобы повернуть дело Международного суда в свою сторону. И тут в ход идет российская пропаганда.

Гаага будет расследовать дело обьективно, поэтому преступников будут искать и со стороны Украины. Любое такое расследование будет широко освещаться кремлевскими пропагандистами и местными агентами внутри Украины.

Зачем далеко ходить? Вспомните пропаганду касательно украинского военного Виталия Маркива. Большая часть доказательств против солдата была сообщениями пропагандистского телеканала Russia Today и сайта "Русская весна". А по итогу итальянцы его оправдали за отсутствием состава преступления и отпустили. Россия в то же мгновение открыла против него выдуманное "уголовное дело".

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Но в итоге кто победил? Правда. Украина. Сейчас в Кремле рвут на себе волосы, напряженно следят за ситуацией в Гааге и опасаются развития событий. А они будут развиваться в неприятную для них сторону как показывает опыт.