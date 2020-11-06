В Гааге взяли под стражу президента Косово Хашима Тачи
Руководителя частично признанного государства Косово Хашима Тачи Международный суд обвиняет в военных преступлениях. 5 ноября его задержали и взяли под стражу в Гааге.
В Гааге арестовали президента частично признанного Косово Хашима Тачи, бывших руководителей парламента страны Радри Десели и Якупа Красничи, а также депутата Реджепа Селими.
Об этом рассказали в пресс-релизе Специальной прокуратуры Международного суда по преступлениям в Косово 5 ноября.
Ранее стало известно, что Президент Косово Тачи подал в отставку: причина
В обвинительном заключении указано, что задержанные лица причастны к военным преступлениям:
- Незаконным или произвольным арестам и задержаниям.
- Жестоким пыткам и убийствам.
- Бесчеловечным действиям, насильственным исчезновениям людей и преследованиям.
Следствие считает, что эти преступления совершали не менее чем с марта 1998 года и по сентябрь 1999 года на всей территории Косово, а также на севере Албании.
Главными исполнителями жестоких приказов руководства были бойцы "Освободительной армии Косово", а жертвами – сотни мирных людей, непричастных к боевым действиям.
- Хашим Тачи и другие задержанные "несут индивидуальную уголовную ответственность".
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