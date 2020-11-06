Руководителя частично признанного государства Косово Хашима Тачи Международный суд обвиняет в военных преступлениях. 5 ноября его задержали и взяли под стражу в Гааге.

В Гааге арестовали президента частично признанного Косово Хашима Тачи, бывших руководителей парламента страны Радри Десели и Якупа Красничи, а также депутата Реджепа Селими.

Об этом рассказали в пресс-релизе Специальной прокуратуры Международного суда по преступлениям в Косово 5 ноября.

Ранее стало известно, что Президент Косово Тачи подал в отставку: причина

В обвинительном заключении указано, что задержанные лица причастны к военным преступлениям:

Незаконным или произвольным арестам и задержаниям.

Жестоким пыткам и убийствам.

Бесчеловечным действиям, насильственным исчезновениям людей и преследованиям.

Следствие считает, что эти преступления совершали не менее чем с марта 1998 года и по сентябрь 1999 года на всей территории Косово, а также на севере Албании.

Главными исполнителями жестоких приказов руководства были бойцы "Освободительной армии Косово", а жертвами – сотни мирных людей, непричастных к боевым действиям.

Хашим Тачи и другие задержанные "несут индивидуальную уголовную ответственность".

Косово – государство на Балканах, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но не получило полноценного международного признания.

Расположение Косово смотрите на карте: