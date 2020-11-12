Гаагский арбитраж приостановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков: причина
Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение дела по захвату Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Пока неизвестно, когда продолжат рассмотрение.
Почему приостановили дело
Рассмотрение дела приостановили из-за процедурных моментов. Такое решение обнародовали на сайте Постоянной палаты третейского суда.
Читайте также Буксир "Яны Капу", побывавший в русском плену, починят: какие затраты на ремонт
В августе 2020 году Россия пыталась обжаловать юрисдикцию суда по делу, поскольку это якобы не связано с военными действиями. Зато Украина в сентябре требовала объединить предварительные возражения России с рассмотрением дела по существу, а не рассматривать вопрос юрисдикции на предыдущем этапе.
Арбитраж решил, что возражения России они будут рассматривать именно на предыдущем этапе, и приостановил рассмотрение дела по существу.
Что будет делать Украина
Украинская сторона в течение 3 месяцев должна подать ответ на возражения России, после чего судьи будут решать дальнейшие шаги.
Захват украинских моряков и судов: коротко
- 25 ноября 2018 россияне у Керченского пролива захватили 3 украинские корабли.
- На борту находились 24 украинских моряка. Россия взяла их в плен.
- В мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию.
- Согласно решению трибунала, Россия должна немедленно освободить моряков и вернуть корабли.
- Однако моряки вернулись домой только в сентябре 2019 года. 18 ноября Россия вернула Украине полностью разграблены корабли.
- В МИД Украины допускают, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу в конце 2022 – начале 2023 года.
Поделиться новостью