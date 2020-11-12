Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение дела по захвату Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Пока неизвестно, когда продолжат рассмотрение.

Почему приостановили дело

Рассмотрение дела приостановили из-за процедурных моментов. Такое решение обнародовали на сайте Постоянной палаты третейского суда.

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В августе 2020 году Россия пыталась обжаловать юрисдикцию суда по делу, поскольку это якобы не связано с военными действиями. Зато Украина в сентябре требовала объединить предварительные возражения России с рассмотрением дела по существу, а не рассматривать вопрос юрисдикции на предыдущем этапе.

Арбитраж решил, что возражения России они будут рассматривать именно на предыдущем этапе, и приостановил рассмотрение дела по существу.

Что будет делать Украина

Украинская сторона в течение 3 месяцев должна подать ответ на возражения России, после чего судьи будут решать дальнейшие шаги.