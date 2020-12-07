Одесскую художественную галерею в Нерубайских катакомбах признали крупнейшим арт-пространством Европы. Ее длина составляет 75 метров. В катакомбах расположена картинная галерея и инсталляция "Сад чудес".

Успех арт-пространства уже зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. Об этом сообщает Укринформ. Актуально В Киеве установили национальный рекорд: нарисовали самую длинную Самчиковскую роспись Что известно об артпространстве Это единственное в Европе артпространство, расположенное в катакомбах.

Катакомбы украшены люминофором (вещество, которое поглощает энергию и превращает ее в свет) и красками, которые светятся в темноте.

Фрагменты арт-инсталляции подсветили ультрафиолетом.

Подземная галерея расположена на глубине 7 метров.

Ее открыли в 2018 году на базе мемориала "Нерубайские катакомбы".

Картины в галерее тоже светятся. Это стало возможно благодаря использованию специальных красок.

Галерея – это длинный узкий коридор, стены которого украшают картинами.

Специальное оборудование в катакомбах выделяет "ночь" и "день".