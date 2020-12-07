Одесскую галерею в катакомбах признали крупнейшим арт-пространством Европы
Одесскую художественную галерею в Нерубайских катакомбах признали крупнейшим арт-пространством Европы. Ее длина составляет 75 метров. В катакомбах расположена картинная галерея и инсталляция "Сад чудес".
Успех арт-пространства уже зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. Об этом сообщает Укринформ.
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Что известно об артпространстве
- Это единственное в Европе артпространство, расположенное в катакомбах.
- Катакомбы украшены люминофором (вещество, которое поглощает энергию и превращает ее в свет) и красками, которые светятся в темноте.
- Фрагменты арт-инсталляции подсветили ультрафиолетом.
- Подземная галерея расположена на глубине 7 метров.
- Ее открыли в 2018 году на базе мемориала "Нерубайские катакомбы".
- Картины в галерее тоже светятся. Это стало возможно благодаря использованию специальных красок.
- Галерея – это длинный узкий коридор, стены которого украшают картинами.
- Специальное оборудование в катакомбах выделяет "ночь" и "день".
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