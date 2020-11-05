Украина предложит в Трехсторонней контактной группе план мира, чтобы к 31 марта 2021 года провести выборы в ОРДЛО. Об этом сообщил председатель украинской делегации Леонид Кравчук.

Насколько реально воплотить "План действий по Донбассу" в жизнь до конца марта 2021 – в прямом эфире 24 каналу рассказал Сергей Гармаш, журналист и представитель ОРДЛО в ТКГ от Украины.

Важно Прекращение войны, демилитаризация и выборы: Кравчук раскрыл детали плана для ТКГ по Донбассу

Он подчеркнул, что этот план должны направить координатору ТКГ сегодня, 5 ноября, после обеда. Поэтому говорить о его деталях пока еще рано, ведь они могут измениться.

Наш план появился как ответ на инициативу российской стороны. Они предложили свой план, который во многих пунктах для нас неприемлем,

– отметил Гармаш.

По его словам, на заседании ТКГ будут обсуждать не план России или Украины, а компромиссный документ, который ОБСЕ создаст на основные обоих планов. Гармаш как представитель ОРДЛО от также написал свой план и будет настаивать, чтобы его вынесли на обсуждение.

Журналист объяснил, хотя о деталях плана говорить рано, однако можно обсуждать принципы, именно их озвучил Кравчук. Главный из них – сначала условия безопасности, а уже потом выборы.

Обратите внимание! По мнению Гармаша, реалистичность выполнения пункта о выборах будет зависеть от России. Однако пока он не видит возможности провести выборы до 31 марта 2021 года.

"Опять же, это дипломатический процесс. Мы предлагаем так, как мы это видим, ждем реакции другой стороны, обсуждаем. И тогда уже будет какое-то движение в направлении завершения конфликта. Если будет, конечно", – добавил представитель ОРДЛО от Украины.

План действий по Донбассу: что известно

Украина подготовила для ТКГ план с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года. Все для того, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

5 ноября этот план направят координатору Трехсторонней контактной группы, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Кравчук заявил, что украинская сторона будет настаивать, чтобы к середине ноября 2020 года был обеспечен доступ международных организаций ко всем удерживаемым людям.

Кроме этого, Украина будет настаивать, чтобы окончательное взаимное освобождение пленных по принципу "всех на всех" произошло не позднее 15 декабря.

Комментарий Гармаша о плане Украины по Донбассу: смотрите видео 24 канала