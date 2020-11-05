Пока не вижу возможности, – Гармаш о выборах в Донбассе до марта
Украина предложит в Трехсторонней контактной группе план мира, чтобы к 31 марта 2021 года провести выборы в ОРДЛО. Об этом сообщил председатель украинской делегации Леонид Кравчук.
Насколько реально воплотить "План действий по Донбассу" в жизнь до конца марта 2021 – в прямом эфире 24 каналу рассказал Сергей Гармаш, журналист и представитель ОРДЛО в ТКГ от Украины.
Важно Прекращение войны, демилитаризация и выборы: Кравчук раскрыл детали плана для ТКГ по Донбассу
Он подчеркнул, что этот план должны направить координатору ТКГ сегодня, 5 ноября, после обеда. Поэтому говорить о его деталях пока еще рано, ведь они могут измениться.
Наш план появился как ответ на инициативу российской стороны. Они предложили свой план, который во многих пунктах для нас неприемлем,
– отметил Гармаш.
По его словам, на заседании ТКГ будут обсуждать не план России или Украины, а компромиссный документ, который ОБСЕ создаст на основные обоих планов. Гармаш как представитель ОРДЛО от также написал свой план и будет настаивать, чтобы его вынесли на обсуждение.
Журналист объяснил, хотя о деталях плана говорить рано, однако можно обсуждать принципы, именно их озвучил Кравчук. Главный из них – сначала условия безопасности, а уже потом выборы.
"Опять же, это дипломатический процесс. Мы предлагаем так, как мы это видим, ждем реакции другой стороны, обсуждаем. И тогда уже будет какое-то движение в направлении завершения конфликта. Если будет, конечно", – добавил представитель ОРДЛО от Украины.
План действий по Донбассу: что известно
- Украина подготовила для ТКГ план с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года. Все для того, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
- 5 ноября этот план направят координатору Трехсторонней контактной группы, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.
- Кравчук заявил, что украинская сторона будет настаивать, чтобы к середине ноября 2020 года был обеспечен доступ международных организаций ко всем удерживаемым людям.
- Кроме этого, Украина будет настаивать, чтобы окончательное взаимное освобождение пленных по принципу "всех на всех" произошло не позднее 15 декабря.
Комментарий Гармаша о плане Украины по Донбассу: смотрите видео 24 канала
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