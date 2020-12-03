Австрийская энергетическая группа OMV собирается заплатить "Газпром Экспорт" 500 миллионов евро заранее за поставки газа. OMV находится среди тех, кто финансирует "Северный поток-2" – санкции в отношении проекта дорого обходятся обеим компаниям.

"Газпром" должен будет заплатить 6% за получение денег наперед, однако российская компания рассчитается дополнительными поставками газа. Об этом сообщает издание Die Zeit.

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В то же время сейчас недостатка газа на рынке не наблюдается, как и потребности привязываться к одному поставщику. За полмиллиарда евро энергетическая группа, 31% акций которой принадлежит Австрии, должна получить треть всего, что OMV покупает за год – 40 тераватт-часов газа.

Отношения между OMV и "Газпромом" выходят за рамки только деловых. Именно поэтому российская компания поддерживает австрийскую футбольную команду, а австрийская – финансирует петербургский "Зенит", за который болеет Путин,

– говорится в статье.

По информации издания, до лета 2020 года экспорт российского газа сократился на 18%, в 3 квартале компания потеряла миллиарды долларов.

Обратите внимание! Недавно США заявили об усилении давления на компании, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". Операторы кораблей, которые прокладывали трубопровод – отказались от работы.