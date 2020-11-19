Государственное бюро расследований начало уголовное производство относительно государственного переворота во время событий 2014 года на Майдане. Как сообщила журналистка Соня Кошкина, заявителем выступает Ренат Кузьмин. В офисе Гепрокурора информацию подтвердили, однако подчеркнули, что перспектив у дела немного.

Производство открыли еще 1 октября

Ранее 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Теперь в ГБР вызывают лидеров Майдана. Об этом Кошкина написала в своем телеграмм-канале. Сейчас 24 канал пытается связаться с ГБР.

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Обыск – только вершина айсберга. Первого октября достопочтенное ГБР открыло уголовное производство номер 42020000000001885. По делу о государственном перевороте. В связи с событиями Майдана,

– написала Кошкина.

По информации Кошкиной на допрос вызвали:

Александра Турчинова,

Андрея Парубия,

Виталия Кличко,

Сергея Пашинского,

Арсения Яценюка,

Татьяну Чорновол.

Журналистка предполагает, что на самом деле фамилий гораздо больше. Кошкина отмечает, что копии повесток на допрос в нее есть.

Что говорят в офисе Генпрокурора

Прокурор Алексей Донской сообщил УНИАН, что ГБР таки расследует дело по заявлению депутата от "ОПЗЖ" Рената Кузьмина. Донской подчеркнул, что следственные органы были вынуждены начать производство из-за решения суда

Конечно, мне известно об этом деле, поскольку прокуроры моего департамента осуществляют процессуальное руководство по нему. Сейчас вокруг этой ситуации раздувается измена, хотя к ней привело то, о чем мы говорим уже на протяжении шести лет,

- сказал Донской.

Следователи обязаны расследовать информацию от заявителя

В соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом, отметил прокурор, следователи обязаны расследовать дело без проверки заявления на достоверность.

"Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина относительно так называемого государственного переворота, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного правонарушения. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям статьи 214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению",

- рассказал Донской.

Однако это Рената Кузьмина не остановило, и он обратился в суд, который и обязал начать производство.

Важно! Алексей Донской отметил, что повестки прислали еще 3 недели назад, однако допросы перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

Дело может быть закрыто, - Донской

Прокурор говорит, что в деле никаких перспектив не видит, однако лиц указанных в заявлении, допросить все-таки надо.

Если Кузьмин не укажет конкретных фактов преступления, если в ходе допроса свидетелей не подтвердятся факты государственного переворота, то конечно дело может быть закрыто,

- подчеркнул Донской.

Важно! Свидетели по делу по заявлению Кузьмина: Порошенко, Турчинов, Жвания, Яценюк, Климкин, Кличко, Парубий, Пашинский, Мартынюк и Кондратюк.