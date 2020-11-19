ГБР открыло производство по поводу госпереворота во время Майдана: что говорят прокуроры
Государственное бюро расследований начало уголовное производство относительно государственного переворота во время событий 2014 года на Майдане. Как сообщила журналистка Соня Кошкина, заявителем выступает Ренат Кузьмин. В офисе Гепрокурора информацию подтвердили, однако подчеркнули, что перспектив у дела немного.
Производство открыли еще 1 октября
Ранее 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Теперь в ГБР вызывают лидеров Майдана. Об этом Кошкина написала в своем телеграмм-канале. Сейчас 24 канал пытается связаться с ГБР.
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Обыск – только вершина айсберга. Первого октября достопочтенное ГБР открыло уголовное производство номер 42020000000001885. По делу о государственном перевороте. В связи с событиями Майдана,
– написала Кошкина.
По информации Кошкиной на допрос вызвали:
- Александра Турчинова,
- Андрея Парубия,
- Виталия Кличко,
- Сергея Пашинского,
- Арсения Яценюка,
- Татьяну Чорновол.
Журналистка предполагает, что на самом деле фамилий гораздо больше. Кошкина отмечает, что копии повесток на допрос в нее есть.
Что говорят в офисе Генпрокурора
Прокурор Алексей Донской сообщил УНИАН, что ГБР таки расследует дело по заявлению депутата от "ОПЗЖ" Рената Кузьмина. Донской подчеркнул, что следственные органы были вынуждены начать производство из-за решения суда
Конечно, мне известно об этом деле, поскольку прокуроры моего департамента осуществляют процессуальное руководство по нему. Сейчас вокруг этой ситуации раздувается измена, хотя к ней привело то, о чем мы говорим уже на протяжении шести лет,
- сказал Донской.
Следователи обязаны расследовать информацию от заявителя
В соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом, отметил прокурор, следователи обязаны расследовать дело без проверки заявления на достоверность.
"Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина относительно так называемого государственного переворота, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного правонарушения. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям статьи 214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению",
- рассказал Донской.
Однако это Рената Кузьмина не остановило, и он обратился в суд, который и обязал начать производство.
Дело может быть закрыто, - Донской
Прокурор говорит, что в деле никаких перспектив не видит, однако лиц указанных в заявлении, допросить все-таки надо.
Если Кузьмин не укажет конкретных фактов преступления, если в ходе допроса свидетелей не подтвердятся факты государственного переворота, то конечно дело может быть закрыто,
- подчеркнул Донской.
Что известно об обысках в Музее Революции Достоинства?
Полиция, прокуратура и СБУ 19 ноября провели обыски в Музей Революции Достоинства. Как объяснили в Службе безопасности, правоохранители расследуют возможное хищение бюджетных денег при реконструкции комплексв. Дело расследуют по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия
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