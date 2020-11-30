Государственное бюро расследований закупило сразу 6 легковых автомобилей специального назначения. Все они 2020 года выпуска и стоят более 1 миллиона гривен.

Всего за 6 авто ГБР заплатило 8 120 000 гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

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Что известно о новеньких автомобилях

Уже к концу 2020 года ГБР должно получить 6 новеньких автомобилей. Среди них:

тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance с маячками на радиаторе за 1,8 миллиона гривен ;

4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance с маячками на радиаторе за ; 5 внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A / T в комплектации Base. Каждая из машин стоит по 1,05 – 1,06 миллиона гривен.

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В автомобиле Toyota Land Cruiser 200 есть климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камера заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и система мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений, а также лобового и заднего стекла. В нем есть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.

Другие 5 внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado имеют кондиционер, систему активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и при движении сверху и тому подобное.

Все 6 автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.

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Что известно о закупках

Тендер состоялся 20 и 24 ноября на платформе публичных закупок ProZorro. Победителем стал ООО "ВиДи Автострада", который до конца 2020 года должен доставить шесть легковых автомобилей специального назначения на общую сумму более 8,1 миллиона гривен.

Сумма сделок на 0,04% ниже общей ожидаемой стоимости закупок. Единственным конкурентом с такими же автомобилями было львовское ООО "Сервисный центр" Диамант" Павла Волкова из Червонограда, которым руководит Александр Горбачев.