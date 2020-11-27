Следователи Государственного бюро расследований 27 ноября пришли с обысками к Геннадию Романенко, который ранее был советником председателя Государственной фискальной службы. Его подозревают в организации контрабандных схем, которые привели к миллиардным потерям для государственного бюджета.

Обыски проходили в офисе, имении и автомобиле Геннадия Романенко. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своей телеграмме.

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Обыски также прошли у начальника внутренней безопасности Таможенной службы Мирошниченко, директора департамента борьбы с контрабандой Игоря Резника,

– рассказала парламентер.

Она также обнародовала постановления суда, которые полностью изображают схемы связей между Романенко, контрабандистами и сотрудниками таможенных органов.

В частности в постановлении Печерского суда говорится о том, что группа, которая состояла из таможенных брокеров, бывших правоохранителей, а также бывших и нынешних таможенников ввозили в Украину товары из Турции, занижая их таможенную стоимость при растаможке.

"Я думаю, деньги для оплаты пенсий, субсидий, кислородных концентраторов и дорог следует искать не в МВФ, а дома у вышеуказанных лиц", – заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

Постановления суда по делу Романенко: смотрите фото