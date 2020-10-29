Не для "арестов в космосе": в ГБР объяснили, зачем на ProZorro купили телескоп
Государственное бюро расследований через аукцион государственных закупок ProZorro приобрело телескоп, предназначенный для наблюдения за спиральными галактиками и туманностями. Говорят, в устройстве нуждаются спецназовцы.
ГБР купило телескоп для наблюдения за галактиками
Государственное бюро расследований Украины за бюджетные деньги приобрело космический телескоп, пишет 24 канал. Как свидетельствует сайт государственных закупок ProZorro, стартовая цена аукциона была на уровне 19 220 гривен, в итоге же соглашение заключили на 16 500 гривен.
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Тендер на сайте появился 24 сентября, а договор на покупку – 21 октября. В документе говорится о телескопе SIGETA ME-200 203/800 EQ4, предназначенном для наблюдения за астрономическими объектами (планетарными туманностями, спиральными галактиками и тому подобное). Об этом рассказал адвокат Олег Шрам, как пишет "Главком".
"ГБР критикует президент и генпрокуратура за равнодушное отношение к работе, но, как оказалось, Бюро занято более серьезными вопросами, чем наше бренное существование: космосом, звездами, пространством и временем", - сказал Шрам.
В то же время телеграм-канал "Шептун" опубликовал такой комментарий: "Накануне сближения астероида 2018VP1 с Землей ГБР купило телескоп. Возможно, в ГБР планируют провести аресты в космосе".
Как в ГБР объяснили покупку космического телескопа
Об этом написала "Страна": мол, в пресс-службе Государственного бюро расследований прокомментировали изданию покупку телескопа. В ведомстве заверили, что речь совершенно не идет о наблюдении за звездами:
- "Этот прибор позволяет спецназу получать изображения с дальних расстояний".
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