Государственное бюро расследований через аукцион государственных закупок ProZorro приобрело телескоп, предназначенный для наблюдения за спиральными галактиками и туманностями. Говорят, в устройстве нуждаются спецназовцы.

ГБР купило телескоп для наблюдения за галактиками

Государственное бюро расследований Украины за бюджетные деньги приобрело космический телескоп, пишет 24 канал . Как свидетельствует сайт государственных закупок ProZorro , стартовая цена аукциона была на уровне 19 220 гривен, в итоге же соглашение заключили на 16 500 гривен.

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Тендер на сайте появился 24 сентября, а договор на покупку – 21 октября. В документе говорится о телескопе SIGETA ME-200 203/800 EQ4, предназначенном для наблюдения за астрономическими объектами (планетарными туманностями, спиральными галактиками и тому подобное). Об этом рассказал адвокат Олег Шрам, как пишет " Главком ".



"ГБР критикует президент и генпрокуратура за равнодушное отношение к работе, но, как оказалось, Бюро занято более серьезными вопросами, чем наше бренное существование: космосом, звездами, пространством и временем ", - сказал Шрам.

В то же время телеграм-канал " Шептун " опубликовал такой комментарий: "Накануне сближения астероида 2018VP1 с Землей ГБР купило телескоп. Возможно, в ГБР планируют провести аресты в космосе ".

Как в ГБР объяснили покупку космического телескопа

Об этом написала " Страна ": мол, в пресс-службе Государственного бюро расследований прокомментировали изданию покупку телескопа. В ведомстве заверили, что речь совершенно не идет о наблюдении за звездами:

"Этот прибор позволяет спецназу получать изображения с дальних расстояний".