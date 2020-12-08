ГБР задержало полицейского и "Джорджа Буша", которые продавали доступ к базам полиции: фото
Детективы Государственного бюро расследований разоблачили предполагаемого преступника, который работает в полиции Кременчуга Полтавской области. Мужчина вместе с сообщником продавал клиентам персональные данные украинцев.
Досудебное расследование деятельности милиционера и его сообщника уже завершено, сообщили в пресс-службе ГБР. По данным правоохранителей, мужчины сбывали информацию с ограниченным доступом всем желающим.
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Купить профайлы любого лица из базы данных МВД можно было за 700 гривен.
"Джордж Буш"
Как утверждают детективы, полицейский вместе с гражданским мужчиной создали канал в телеграмме. Подельник копа под псевдонимом "Джордж Буш" размещал объявления о возможности получения данных в группах.
Купить частные данные из базы МВД мог кто угодно / Фото пресс-службы ГБР
А милиционер копировал данные и отправлял их заказчикам.
Стоимость информации с ограниченным доступом коп оценил в 700 гривен / Фото пресс-службы ГБР
До 6 лет заключения
Обоих фигурантов дела обвиняют в распространении информации с ограниченным доступом группой лиц по предварительному сговору. Если суд признает обоих злоумышленников виновными, им грозит до 6 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности после освобождения.
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