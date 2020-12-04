Следователи ГБР разоблачили в Полтаве преступную группу, которую возглавлял работник СБУ. Банда ловила наркоманов, которые покупали товар с помощью так называемых "закладок", а потом требовали у них крупные суммы денег.

Бандиты применяли силу и угрожали расправой – наркоманы не будут жаловаться в полицию, ведь сами нарушают закон, но о преступной деятельности все-таки узнали. Об этом пишет пресс-служба ГБР.

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Преступную группу организовал СБУшник из Харьковской области.

Нажива на наркоманах

В мае 2019 года бандиты поймали наркомана в одной из лесополос Харькова, там была спрятана "закладка". Как только он взял в руки вещество, так на него налетели аж 6 человек – избили, угрожали расправой и тюрьмой. Потом сказали, что свобода обойдется ему в 100 тысяч гривен.

Такой суммы у наркомана не было, поэтому бандиты отвезли его на следующий день к нотариусу, где показали фиктивный договор займа на такую сумму.

По аналогичной схеме бандиты провернули еще одно дело. В этот раз, от жертвы требовали 3 тысячи долларов. Любитель "закладок" отдал им лишь половину суммы, но наверное и этого было достаточно.

Что грозит бандитам?

Что-то пошло не так и преступную группу и ее "покровителя" из СБУ разоблачили. Правоохранителя-оборотня уволят с должности и найдут ему другое занятие на последующие годы.

Наказание за преступление – до 7 лет тюрьмы.