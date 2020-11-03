По информации украинских СМИ, исполняющий обязанности председателя ГБР Алексей Сухачев подписал указ об увольнении своего заместителя Александра Бабикова. Последний ранее был адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича.

Сухачев подписал такой приказ поздно вечером в пятницу, 30 октября, не ознакомив с ним Бабикова. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в ГБР.

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Основанием является якобы постоянный конфликт интересов из-за работы в адвокатском объединены "Аверлекс". Хотя в Бабикова есть все документы, которые это опровергают,

– сообщил источник.

По имеющейся информации, сам заместитель временного главы ГБР находится на больничном, а приказ не реализован и "не имеет юридического основания".

Источники издания утверждают, что проблемы у Александра Бабикова начались из-за активности по нескольким делам, в том числе и в вопросе российских вагнеровцев в Беларуси.

В свою очередь главу Госбюро Алексея Сухачова называют близким к куратору силовиков в Офисе президента Олегу Татарову – экс-чиновника МВД во времена Виктора Януковича.