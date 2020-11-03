Глава ГБР подписал указ об увольнении скандального заместителя Бабикова, – СМИ
По информации украинских СМИ, исполняющий обязанности председателя ГБР Алексей Сухачев подписал указ об увольнении своего заместителя Александра Бабикова. Последний ранее был адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича.
Сухачев подписал такой приказ поздно вечером в пятницу, 30 октября, не ознакомив с ним Бабикова. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в ГБР.
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Основанием является якобы постоянный конфликт интересов из-за работы в адвокатском объединены "Аверлекс". Хотя в Бабикова есть все документы, которые это опровергают,
– сообщил источник.
По имеющейся информации, сам заместитель временного главы ГБР находится на больничном, а приказ не реализован и "не имеет юридического основания".
Источники издания утверждают, что проблемы у Александра Бабикова начались из-за активности по нескольким делам, в том числе и в вопросе российских вагнеровцев в Беларуси.
В свою очередь главу Госбюро Алексея Сухачова называют близким к куратору силовиков в Офисе президента Олегу Татарову – экс-чиновника МВД во времена Виктора Януковича.
Что известно о Бабикове?
Юриста называли преемником Ирины Венедиктов в Государственном бюро расследований. Впрочем он так и не смог возглавить ГБР и стал первым заместителем временного главы органа.
Причиной такого поворота событий, вероятно, стал вывод НАПК, согласно которому в Бабикова конфликт интересов через дела Майдана и работу на Виктора Януковича.
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