Государственное бюро расследований вызвало на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Его проверят на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений.

Следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

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Александра Тупицкого следователи проверят на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений.

С этой целью следователи Государственного бюро расследований вызвали главу КСУ для допроса на 2 ноября,

– говорится в сообщении.



В Бюро также отметили, что во время досудебного расследования изучают влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных людей для незаконного отчуждения имущественных активов.

Обратите внимание! Расследователи "Схем" недавно выяснили, что в 2018 году Тупицкий стал собственником земельного участка в оккупированном Крыму. Однако в своей декларации судья это не указал.

Что известно о Александре Тупицком? Украинский правовед, специалист в области правового обеспечения деятельности судов и судопроизводства, кандидат наук по государственному управлению. С мая 2013 года находится в должности судьи Конституционного суда (по квоте президента). Был заместителем председателя КСУ, а с сентября 2019 года – возглавил его.



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