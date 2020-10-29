ГБР вызывает главу КСУ Тупицкого на допрос: детали
Государственное бюро расследований вызвало на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Его проверят на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений.
Следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
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Александра Тупицкого следователи проверят на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений.
С этой целью следователи Государственного бюро расследований вызвали главу КСУ для допроса на 2 ноября,
– говорится в сообщении.
В Бюро также отметили, что во время досудебного расследования изучают влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных людей для незаконного отчуждения имущественных активов.
Что известно о Александре Тупицком?
Украинский правовед, специалист в области правового обеспечения деятельности судов и судопроизводства, кандидат наук по государственному управлению. С мая 2013 года находится в должности судьи Конституционного суда (по квоте президента). Был заместителем председателя КСУ, а с сентября 2019 года – возглавил его.
Скандал вокруг решения Конституционного суда: что известно
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- Решение приняли по иску народных депутатов от ОПЗЖ и "За будущее".
- В 18:00 28 октября НАЗК объявили, что закрывают открытый доступ к реестру электронных деклараций чиновников.
- Международные партнеры Украины негативно восприняли такое решение суда, назвав его шагом в прошлое.
- 29 октября Зеленский созвал заседание СНБО, по итогам которого правительство дало распоряжение восстановить свободный доступ к реестру е-деклараций.